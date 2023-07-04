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الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة
الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T09:15+0000
2023-07-04T09:15+0000
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وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، خلال اجتماعها على مستوى المندوبين لبحث الأحداث في جنين، إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم"، مضيفًا أن "العملية الإسرائيلية في جنين تقلص فرص إحياء عملية السلام".وأكد أن "الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يتحقق فقط بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، أكبرَ عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أهالي-جنين-على-إخلاء-المخيم-فيديو-1078700696.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة

09:15 GMT 04.07.2023
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Photo / Arab League
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة.
وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، خلال اجتماعها على مستوى المندوبين لبحث الأحداث في جنين، إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم"، مضيفًا أن "العملية الإسرائيلية في جنين تقلص فرص إحياء عملية السلام".
وأكد أن "الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يتحقق فقط بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، أكبرَ عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو
أمس, 19:21 GMT
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
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