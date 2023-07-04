https://sputnikarabic.ae/20230704/الجامعة-العربية-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-انتهاك-واضح-للقانون-الدولي-وتنذر-بعواقب-وخيمة-1078710873.html
الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة
الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T09:15+0000
2023-07-04T09:15+0000
2023-07-04T09:15+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
جامعة الدول العربية
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907272_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_36f4175c65cc1a8e81408dd72a1faa5e.jpg
وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، خلال اجتماعها على مستوى المندوبين لبحث الأحداث في جنين، إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم"، مضيفًا أن "العملية الإسرائيلية في جنين تقلص فرص إحياء عملية السلام".وأكد أن "الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يتحقق فقط بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، أكبرَ عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أهالي-جنين-على-إخلاء-المخيم-فيديو-1078700696.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907272_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_a8ff50a09789d119615c76bf3e83e1a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجامعة العربية: العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة
تابعنا عبر
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أن العملية الإسرائيلية في جنين انتهاك واضح للقانون الدولي وتنذر بعواقب وخيمة.
وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، خلال اجتماعها على مستوى المندوبين لبحث الأحداث في جنين، إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم"، مضيفًا أن "العملية الإسرائيلية في جنين تقلص فرص إحياء عملية السلام".
وأكد أن "الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يتحقق فقط بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، أكبرَ عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم
شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين
، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".