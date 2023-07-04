https://sputnikarabic.ae/20230704/تعليقا-على-عملية-الدهس-في-تل-أبيب-بن-غفير-حربنا-في-جنين-هي-حربنا-في-تل-أبيب-1078722805.html

تعليقا على عملية الدهس في تل أبيب... بن غفير: حربنا في جنين هي حربنا في تل أبيب

تعليقا على عملية الدهس في تل أبيب... بن غفير: حربنا في جنين هي حربنا في تل أبيب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن حرب الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية هي حربه أيضا في تل أبيب. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T12:56+0000

2023-07-04T12:56+0000

2023-07-04T12:56+0000

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ونقلت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن بن غفير مباركته لمقتل منفذ عملية دهس وقعت في وقت سابق من اليوم، حيث أصيب 6 إسرائيليين، بينهم 3 في حالة حرجة، في عملية دهس وطعن وإطلاق نار في مدينة تل أبيب.وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على ضرورة حمل المستوطنين للسلاح، بدعوى استخدامه في مثل هذه العمليات، مضيفا أن عدو بلاده لا يميز بين يمين أو يسار أو متدين وعلماني رجل أو امرأة.وفي وقت سابق، قالت خدمة إسعاف "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، في بيان لها، إنه "في حدود الساعة 1:08، تم تلقي اتصال يفيد بسقوط عدد من الجرحى في حادث"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في شارع بينشاس روزين في تل أبيب.من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المنفذ، واصفة حادث الدهس بالسيارة بـ"الهجوم الإرهابي"، مشيرة إلى أن المهاجم ربما قام بعمليات طعن.في هذه الأثناء، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منفذ العملية "حسين ع.ح"، يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان السموع في منطقة الخليل، مشيرة أنه "دخل إسرائيل بتصريح لحاجات طبية".وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "العملية في تل أبيب رد أولي على جرائم الاحتلال ضد شعبنا في جنين"، كما أكد أيضا عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، أن العملية في تل أبيب رد أولي للمقاومة على ما يجري في جنين.يأتي ذلك في وقت تشهد الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبرَ عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20230704/إصابة-6-إسرائيليين-جراء-عملية-دهس-وطعن-وإطلاق-نار-في-تل-أبيب-ومقتل-المنفذ-1078718372.html

https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-في-جنين--عاجل-1078666641.html

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