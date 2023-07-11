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https://sputnikarabic.ae/20230711/5-جيوش-تمتلك-أضخم-أساطيل-المقاتلات-الحربية-في-العالم-1078954028.html
5 جيوش تمتلك أضخم أساطيل المقاتلات الحربية في العالم
5 جيوش تمتلك أضخم أساطيل المقاتلات الحربية في العالم
تمثل المقاتلات والطائرات الاعتراضية جزءا أساسيا من تكوين القوات الجوية لأي دولة، لأنها تستطيع تنفيذ قائمة متنوعة من المهام القتالية في الحروب الحديثة ويشمل ذلك... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T14:55+0000
2023-07-11T14:55+0000
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وتمثل المقاتلات الحربية خط الدفاع الأول على جبهات القتال للجيوش الكبرى، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ورغم أن مقاتلات الجيل الـ 5 أصبحت تتصدر المشهد في المنافسة العسكرية بين الدول الكبرى، فإن المقاتلات التي تنتمي للجيل الـ 4 والجيل الـ 4.5، لا تزال تمثل أهمية عسكرية كبرى في الحروب الحديثة.ولفت الموقع إلى أن التطوير المستمر، الذي تخضع له مقاتلات الجيل الـ 4 جعلها قادرة على المنافسة بقوة في الحروب الحديثة، خاصة أن بعضها يتم تزويده بتقنيات طيران خاصة بمقاتلات الجيل الـ 5.كما أن مقاتلات الجيل الـ 4 أصبحت تمتلك أنظمة تسليح مثل صواريخ "جو - جو" التي يمكنها تعقب الهدف وتدميره بواسطة رادارات متطورة تستطيع تعقب الأهداف وتدميرها بدقة عالية.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن أضخم 5 قوات مقاتلات وطائرات اعتراضية في العالم تمتلكها 5 دول بينها 4 دول آسيوية.وبحسب الموقع فإن ما تملكه كل دول من الدول الخمس يتراوح بين ما يقرب من 460 و1900 مقاتلة تقريبا.وتشير إحصائيات الموقع إلى أنه من أصل 5 دول تمتلك أضخم قوات مقاتلات حربية في العالم توجد 4 دول منها في قارة آسيا وهي روسيا والصين والهند وكوريا الشمالية.ويحتل الجيشان الأمريكي والروسي المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، ويأتي الجيش الصيني في المرتبة الـ 3، يليه الجيش الهندي في المرتبة الـ 4 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يحتل الجيش الكوري الشمالي المرتبة الـ 34 عالميا.
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https://sputnikarabic.ae/20221228/3-دول-تمتلك-أضخم-قوة-مقاتلات-وطائرات-هجومية-في-العالم-1071697921.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, أخبار الهند اليوم
رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوريا الشمالية, أخبار الهند اليوم

5 جيوش تمتلك أضخم أساطيل المقاتلات الحربية في العالم

14:55 GMT 11.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation مناورات جوية لمقاتلات "سو - 35 إس" التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020
 مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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تمثل المقاتلات والطائرات الاعتراضية جزءا أساسيا من تكوين القوات الجوية لأي دولة، لأنها تستطيع تنفيذ قائمة متنوعة من المهام القتالية في الحروب الحديثة ويشمل ذلك خوض المعارك الجوية وقصف الأهداف البرية.
وتمثل المقاتلات الحربية خط الدفاع الأول على جبهات القتال للجيوش الكبرى، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
المقاتلة الروسية سو-35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
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أمس, 15:47 GMT
ورغم أن مقاتلات الجيل الـ 5 أصبحت تتصدر المشهد في المنافسة العسكرية بين الدول الكبرى، فإن المقاتلات التي تنتمي للجيل الـ 4 والجيل الـ 4.5، لا تزال تمثل أهمية عسكرية كبرى في الحروب الحديثة.
ولفت الموقع إلى أن التطوير المستمر، الذي تخضع له مقاتلات الجيل الـ 4 جعلها قادرة على المنافسة بقوة في الحروب الحديثة، خاصة أن بعضها يتم تزويده بتقنيات طيران خاصة بمقاتلات الجيل الـ 5.
مقاتلة سوخوي تشيك ميت (مات الشاه) في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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كما أن مقاتلات الجيل الـ 4 أصبحت تمتلك أنظمة تسليح مثل صواريخ "جو - جو" التي يمكنها تعقب الهدف وتدميره بواسطة رادارات متطورة تستطيع تعقب الأهداف وتدميرها بدقة عالية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن أضخم 5 قوات مقاتلات وطائرات اعتراضية في العالم تمتلكها 5 دول بينها 4 دول آسيوية.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
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28 ديسمبر 2022, 12:55 GMT
وبحسب الموقع فإن ما تملكه كل دول من الدول الخمس يتراوح بين ما يقرب من 460 و1900 مقاتلة تقريبا.
تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بـ 1914 مقاتلة تمثل نحو 39 في المئة من حجم ما تملكه الدول الـ 5.
تحتل الصين المرتبة الثانية عالميا بـ 1199 مقاتلة تمثل نحو 24 في المئة من إجمالي ما تملكه الدول الـ 5.
تمثل روسيا ثالث أضخم قوة مقاتلات حربية في العالم بـ 773 مقاتلة تمثل نحو 16 في المئة من إجمالي ما تملكه الدول الـ 5.
تحتل الهند المرتبة الـ 4 عالميا بـ 577 مقاتلة تمثل نحو 12 في المئة من إجمالي ما تملكه الدول الـ 5.
وتأتي كوريا الشمالية في المرتبة الـ 5 بـ 458 مقاتلة تمثل نحو 9 في المئة من إجمالي ما تملكه الدول الـ 5.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
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20 أكتوبر 2022, 14:39 GMT
وتشير إحصائيات الموقع إلى أنه من أصل 5 دول تمتلك أضخم قوات مقاتلات حربية في العالم توجد 4 دول منها في قارة آسيا وهي روسيا والصين والهند وكوريا الشمالية.
ويحتل الجيشان الأمريكي والروسي المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، ويأتي الجيش الصيني في المرتبة الـ 3، يليه الجيش الهندي في المرتبة الـ 4 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يحتل الجيش الكوري الشمالي المرتبة الـ 34 عالميا.
© Sputnik6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
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