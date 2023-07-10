https://sputnikarabic.ae/20230710/روسيا-تضاعف-إنتاج--سو-34-وسو-35-ما-هي-الأهمية-العسكرية-للمقاتلتين-1078924696.html

روسيا تضاعف إنتاج "سو 34" و"سو 35"... ما هي الأهمية العسكرية للمقاتلتين؟

روسيا تضاعف إنتاج "سو 34" و"سو 35"... ما هي الأهمية العسكرية للمقاتلتين؟

تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم بأكثر من 4 آلاف طائرة حربية تشمل نحو 770 مقاتلة بينها مقاتلة "سو - 34" المصممة لاختراق الدفاعات الجوية للعدو، و"سو ... 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T15:47+0000

2023-07-10T15:47+0000

2023-07-10T15:48+0000

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وبينما كانت أول رحلة طيران للمقاتلة "سو - 34" في عام 1990، فإن أول رحلة طيران قامت بها "سو - 35" كانت في 2008، وكلاهما في مرحلة الإنتاج التسلسلي، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسي.وتنتمي "سو - 34" للجيل الـ "4 +" من المقاتلات الحربية، بينما تنتمي "سو - 35" للجيل الـ "4 ++" الذي تستخدم مقاتلاته تقنيات طيران خاصة بمقاتلات الجيل الـ 5، وكلاهما من تصميم شركة "سوخوي".ما هي قدرات "سو - 34"؟تم تصميم "سو - 34" لتكون مقاتلة وقاذفة يمكنها تدمير الأهداف الجوية المعادية والأهداف البرية المحمية بوسائل دفاع جوي مختلفة حتى إذا كانت تقع على مسافات بعيدة عن قواعدها.وتستطيع "سو - 34" العمل على مدار اليوم في جميع الظروف الجوية ويمكنها مقاومة جميع وسائل الحرب الإلكترونية، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي.ما هي المواصفات الفنية لـ "سو - 34"؟ما هي قدرات "سو - 35"؟تمثل "سو - 35" مقاتلة فريدة من نوعها وهي نسخة مطورة من "سو - 27" بقدرات هجومية أكثر كفاءة تمكنها من الاشتباك مع الأهداف البرية والبحرية والجوية وتدميرها.وتصنف الطائرة ضمن مقاتلات الجيل الـ "4 ++" لأنها تستخدم تقنيات خاصة بمقاتلات الجيل الخامس، وهو ما يجعلها أكثر تطورا من نظيراتها من المقاتلات الحربية التي تنتمي للجيل الرابع.ما هي المواصفات الفنية لـ "سو - 35"؟ولفت الموقع إلى أن "سو - 35" تمتلك القدرة على التحليق المنخفض بسرعات تصل إلى 1400 كلم في الساعة (أسرع من الصوت) بمدى يصل إلى 1580 كلم، وهي ميزة مهمة لتنفيذ مهام هجومية في عمق العدو دون أن تتمكن راداراته من اكتشافها.كما تمتلك "سو - 35" ميزة أخرى تتعلق بالمرونة في تنفيذ المهام القتالية، التي قد تضطرها للهبوط والإقلاع في غير مطاراتها، حيث يمكنها الإقلاع من ممرات يصل طولها لـ 500 متر فقط، وكذلك الهبوط على ممرات لا يتجاوز طولها 700 متر.وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال فلاديمير أرتياكوف، نائب المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، إن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو 34" و"سو 35" بهدف تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها فعالة جدًا على خط الاشتباك، وتسهم بشكل كبير في إنجاز المهام القتالية.

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