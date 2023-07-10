روسيا تضاعف إنتاج "سو 34" و"سو 35"... ما هي الأهمية العسكرية للمقاتلتين؟
15:47 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 15:48 GMT 10.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov //
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم بأكثر من 4 آلاف طائرة حربية تشمل نحو 770 مقاتلة بينها مقاتلة "سو - 34" المصممة لاختراق الدفاعات الجوية للعدو، و"سو - 35"، التي تمثل طائرة هيمنة جوية من طراز فريد.
وبينما كانت أول رحلة طيران للمقاتلة "سو - 34" في عام 1990، فإن أول رحلة طيران قامت بها "سو - 35" كانت في 2008، وكلاهما في مرحلة الإنتاج التسلسلي، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسي.
وتنتمي "سو - 34" للجيل الـ "4 +" من المقاتلات الحربية، بينما تنتمي "سو - 35" للجيل الـ "4 ++" الذي تستخدم مقاتلاته تقنيات طيران خاصة بمقاتلات الجيل الـ 5، وكلاهما من تصميم شركة "سوخوي".
ما هي قدرات "سو - 34"؟
تم تصميم "سو - 34" لتكون مقاتلة وقاذفة يمكنها تدمير الأهداف الجوية المعادية والأهداف البرية المحمية بوسائل دفاع جوي مختلفة حتى إذا كانت تقع على مسافات بعيدة عن قواعدها.
وتستطيع "سو - 34" العمل على مدار اليوم في جميع الظروف الجوية ويمكنها مقاومة جميع وسائل الحرب الإلكترونية، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي.
ما هي المواصفات الفنية لـ "سو - 34"؟
وزن الإقلاع: 39.5 طن.
الحمولة القتالية: 8.5 طن.
ارتفاع التحليق: 15 ألف متر.
السرعة القصوى بالقرب من الأرض: 1100 كلم/ ساعة.
السرعة القصوى في الارتفاعات: 1500 كلم/ ساعة.
نطاق العمليات: دائرة نصف قطرها 1700 كلم.
أقصى مدى تحليق: 4,250 كلم.
أقصى زمن للبقاء في الجو: 10 ساعات.
طول الطائرة: 23.4 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 15.2 متر.
ارتفاع الطائرة: نحو 6 أمتار.
الطاقم: فردان.
المحركات: تعمل بمحركين.
سو-34
© Sputnik . Russian Ministry of Defence/
ما هي قدرات "سو - 35"؟
تمثل "سو - 35" مقاتلة فريدة من نوعها وهي نسخة مطورة من "سو - 27" بقدرات هجومية أكثر كفاءة تمكنها من الاشتباك مع الأهداف البرية والبحرية والجوية وتدميرها.
وتصنف الطائرة ضمن مقاتلات الجيل الـ "4 ++" لأنها تستخدم تقنيات خاصة بمقاتلات الجيل الخامس، وهو ما يجعلها أكثر تطورا من نظيراتها من المقاتلات الحربية التي تنتمي للجيل الرابع.
ما هي المواصفات الفنية لـ "سو - 35"؟
أقصى وزن للإقلاع: 34.5 طن.
أقصى حمولة قتالية: 8 أطنان.
أقصى سرعة بالقرب من الأرض: 1400 كلم/ ساعة.
أقصى سرعة على ارتفاعات: 2.25 ماخ (نحو 2,750 كلم/ س).
أقصى مدى دون التزود بالوقود: 3600 كلم/ ساعة.
أقصى ارتفاع تحليق: 18 ألف متر.
الطول: 21.9 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 14.7 متر.
الارتفاع: 5.9 متر.
الطاقم: فرد واحد.
المحركات: تعمل بمحركين.
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة "سو-35"
© Sputnik
ولفت الموقع إلى أن "سو - 35" تمتلك القدرة على التحليق المنخفض بسرعات تصل إلى 1400 كلم في الساعة (أسرع من الصوت) بمدى يصل إلى 1580 كلم، وهي ميزة مهمة لتنفيذ مهام هجومية في عمق العدو دون أن تتمكن راداراته من اكتشافها.
4 أكتوبر 2022, 15:40 GMT
كما تمتلك "سو - 35" ميزة أخرى تتعلق بالمرونة في تنفيذ المهام القتالية، التي قد تضطرها للهبوط والإقلاع في غير مطاراتها، حيث يمكنها الإقلاع من ممرات يصل طولها لـ 500 متر فقط، وكذلك الهبوط على ممرات لا يتجاوز طولها 700 متر.
وفي وقت سابق، اليوم الاثنين، قال فلاديمير أرتياكوف، نائب المدير العام لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية لإنتاج وتصدير المنتجات المدنية والعسكرية ذات التقنيات العالية، إن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو 34" و"سو 35" بهدف تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدا أنها فعالة جدًا على خط الاشتباك، وتسهم بشكل كبير في إنجاز المهام القتالية.
© Sputnikسو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
سو 35" الروسية... طائرة هيمنة جوية لا مثيل لها في العالم
© Sputnik