https://sputnikarabic.ae/20230727/صحيفة-مبابي-يبلغ-وفد-الهلال-برفض-العرض-السعودي-الخرافي-1079465144.html

صحيفة: مبابي يبلغ وفد الهلال برفض العرض السعودي الخرافي

صحيفة: مبابي يبلغ وفد الهلال برفض العرض السعودي الخرافي

رفض الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس. 27.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-27T11:42+0000

2023-07-27T11:42+0000

2023-07-27T11:42+0000

مجتمع

نادي باريس سان جيرمان

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كيليان مبابي

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رياضة

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وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها، بأن "مبابي أبلغ وفد الهلال بعدم رغبته في الدخول بأي مفاوضات للعب في صفوف النادي السعودي، ليؤكد رفضه للعرض المقدم له".وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن "سعادة عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض الهلال السعودي"، واصفة إياه بـ"التاريخي".وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "الهلال السعودي سيدفع نحو 300 مليون يورو إلى فريق باريس سان جيرمان"، مشيرة أن "مبابي سيتقاضى 200 مليون يورو لكل موسم يقضيه بين صفوف الفريق السعودي، ومن الممكن أن يرتفع إلى 700 مليون يورو".وقرر نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين الماضي، السماح لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع نجمه، كيليان مبابي، مقابل عرض بقيمة 300 مليون يورو.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن "نادي باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى كيليان مبابي، بعد تقديم عرض قياسي عالمي بقيمة 300 مليون يورو (333 مليون دولار)".كما أعلن باريس سان جيرمان، السبت الماضي، "استبعاد مهاجمه، كيليان مبابي، من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان".ووفقا للصحفي، فابريتسيو رومانو، فقد "وضع باريس سان جرمان كيليان مبابي للبيع بدءا من السبت"، مؤكدا أن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل دون كيليان مبابي.وأكد كيليان مبابي أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا، لأنه فريق منقسم".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".

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نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, كيليان مبابي, منوعات, رياضة