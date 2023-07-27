عربي
صواريخ روسية تدك مقرات القيادة الأوكرانية وأخرى تستهدف المطارات
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230727/صحيفة-مبابي-يبلغ-وفد-الهلال-برفض-العرض-السعودي-الخرافي-1079465144.html
صحيفة: مبابي يبلغ وفد الهلال برفض العرض السعودي الخرافي
صحيفة: مبابي يبلغ وفد الهلال برفض العرض السعودي الخرافي
رفض الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس. 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T11:42+0000
2023-07-27T11:42+0000
مجتمع
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي الهلال السعودي
كيليان مبابي
منوعات
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_903d1476c0902f66cc79bcfe90dfcba4.jpg
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها، بأن "مبابي أبلغ وفد الهلال بعدم رغبته في الدخول بأي مفاوضات للعب في صفوف النادي السعودي، ليؤكد رفضه للعرض المقدم له".وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن "سعادة عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض الهلال السعودي"، واصفة إياه بـ"التاريخي".وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "الهلال السعودي سيدفع نحو 300 مليون يورو إلى فريق باريس سان جيرمان"، مشيرة أن "مبابي سيتقاضى 200 مليون يورو لكل موسم يقضيه بين صفوف الفريق السعودي، ومن الممكن أن يرتفع إلى 700 مليون يورو".وقرر نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين الماضي، السماح لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع نجمه، كيليان مبابي، مقابل عرض بقيمة 300 مليون يورو.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن "نادي باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى كيليان مبابي، بعد تقديم عرض قياسي عالمي بقيمة 300 مليون يورو (333 مليون دولار)".كما أعلن باريس سان جيرمان، السبت الماضي، "استبعاد مهاجمه، كيليان مبابي، من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان".ووفقا للصحفي، فابريتسيو رومانو، فقد "وضع باريس سان جرمان كيليان مبابي للبيع بدءا من السبت"، مؤكدا أن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل دون كيليان مبابي.وأكد كيليان مبابي أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا، لأنه فريق منقسم".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
https://sputnikarabic.ae/20230726/حديث-طريف-يجمع-كيم-كارداشيان-وسبيد-وطفل-سعودي-والموضوع-مبابي-فيديو-1079420757.html
https://sputnikarabic.ae/20230725/مبابي-يكسر-صمته-بشأن-عرض-الهلال-السعودي-برده-على-لاعب-سلة-أمريكي-يشبهه-1079375250.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/وكالة-باريس-سان-جرمان-يسمح-للهلال-السعودي-بالتحدث-مع-مبابي-مقابل-عرض-بقيمة-300-مليون-يورو-1079356677.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/15/1062508649_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_52fd89143144e40850ecbe963ef2ce3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, كيليان مبابي, منوعات, رياضة
نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي الهلال السعودي, كيليان مبابي, منوعات, رياضة

صحيفة: مبابي يبلغ وفد الهلال برفض العرض السعودي الخرافي

11:42 GMT 27.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegramNabd
رفض الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الاجتماع مع ممثلي نادي الهلال السعودي، في العاصمة الفرنسية باريس.
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها، بأن "مبابي أبلغ وفد الهلال بعدم رغبته في الدخول بأي مفاوضات للعب في صفوف النادي السعودي، ليؤكد رفضه للعرض المقدم له".
وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن "سعادة عائلة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعرض الهلال السعودي"، واصفة إياه بـ"التاريخي".
كيم كارديشيان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
حديث طريف يجمع كيم كارداشيان و"سبيد" وطفل سعودي والموضوع "مبابي"... فيديو
أمس, 11:34 GMT
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن "الهلال السعودي سيدفع نحو 300 مليون يورو إلى فريق باريس سان جيرمان"، مشيرة أن "مبابي سيتقاضى 200 مليون يورو لكل موسم يقضيه بين صفوف الفريق السعودي، ومن الممكن أن يرتفع إلى 700 مليون يورو".
وقرر نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الاثنين الماضي، السماح لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع نجمه، كيليان مبابي، مقابل عرض بقيمة 300 مليون يورو.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من المفاوضات، قوله إن "نادي باريس سان جيرمان منح نادي الهلال السعودي الإذن بالتحدث إلى كيليان مبابي، بعد تقديم عرض قياسي عالمي بقيمة 300 مليون يورو (333 مليون دولار)".
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
مجتمع
مبابي يكسر صمته بشأن عرض الهلال السعودي برده على لاعب سلة أمريكي "يشبهه"
25 يوليو, 09:02 GMT
كما أعلن باريس سان جيرمان، السبت الماضي، "استبعاد مهاجمه، كيليان مبابي، من جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية واليابان".
ووفقا للصحفي، فابريتسيو رومانو، فقد "وضع باريس سان جرمان كيليان مبابي للبيع بدءا من السبت"، مؤكدا أن النادي الفرنسي سيسمع لجميع العروض المقدمة، وسيستعد للموسم المقبل دون كيليان مبابي.
وأكد كيليان مبابي أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".
وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا، لأنه فريق منقسم".
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
مجتمع
وكالة: باريس سان جرمان يسمح للهلال السعودي بالتحدث مع مبابي مقابل عرض بقيمة 300 مليون يورو
24 يوليو, 14:26 GMT
يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала