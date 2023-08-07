https://sputnikarabic.ae/20230807/خبير-اقتصادي-جزائري-لـسبوتنيك-العلاقات-الروسية-الأفريقية-قائمة-على-مبدأ-المنفعة-المتبادلة-1079857223.html

خبير اقتصادي جزائري لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الأفريقية قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة

خبير اقتصادي جزائري لـ"سبوتنيك": العلاقات الروسية الأفريقية قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة

يبدو أنّ "السّحر" الذي استخدمه الغرب لمحاولة استنزاف روسيا، لم يأت ثماره، بل انعكس مفعوله على جلّ الدول الأوروبية والغربية، فاليوم نحن نرى توقيع اتفاقيات بين... 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T14:43+0000

2023-08-07T14:43+0000

2023-08-07T14:43+0000

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فقد عكست العداءات الغربية الممنهجة ضدّ روسيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، النتيجة بتسخير أرضية جديدة لموسكو للدخول إلى القارة السمراء وإبرام اتفاقيات ومعاهدات فعالة من شانها توطيد العلاقات والشراكات الاستراتيجية والاقتصادية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة بين الجانبين."مصائب قوم عند قوم فوائد"وكثرت التساؤلات حول طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع روسيا الاتحادية وحلفاءها من دول القارة السمراء، على رأسها الجزائر ومصر وتونس والمغرب في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية والقيود الغربية المفروضة على روسيا.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور مراد كوّاشي في حديث مع وكالة "سبوتنيك":وتابع: "وبالتالي، السوق الأفريقية سوق واعدة جدا، فيها أكثر من مليار و200 ألف نسمة وهي محل صراع بين كبرى الدول في العالم على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي، لذلك أعتقد أن روسيا الآن تبحث عن نصيب لها داخل السوق الأفريقية والمغاربية بشكل خاص".سنوات من الشراكات الأوروبية دون مقابلوأشار البروفيسور كوّاشي إلى أنّ "الدول المغاربية، مثل الجزائر أصبحت تبحث عن توطيد علاقات اقتصادية مع روسيا وتبحث عن شركاء جدد أيضا، لأن هذه الدول مثل الجزائر وتونس والمغرب وحتى مصر ربطتها علاقات مع الاتحاد الأوروبي لسنوات ولكن لم تجن منها شيئا، لا في الاستثمارات ولا في مجال التكنولوجيا، ما جعل هذه الدول تبحث عن شركاء جدد يتعاملون معها في سياق المنفعة المتبادلة وفق مبدأ (رابح رابح )".المنفعة متبادلة مع روسياوأضاف: "أعتقد أن العلاقات مع روسيا هي علاقات مضمونة وذات منفعة متبادلة للطرفين، فروسيا دولة قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وصناعيا، ولديها خبرة كبيرة في مختلف المجالات، لهذا من مصلحة هذه الدول أن توطّد علاقاتها الاقتصادية مع روسيا من أجل تحقيق النمو الاقتصادي الذي تصبو إليه".وفيما يتعلق باتفاقية التّجارة الحرة الموحدة في شكل "روسيا وشمال أفريقيا"، قال البروفيسور مراد كوّاشي لـ "سبوتنيك":القمة الروسية - الأفريقية الثانيةوأشار كوّاشي إلى أن من أبرز نتائج القمة الروسية الأفريقية في نسختها الثانية التي عقدت في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، هي هذه الاتفاقيات والشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين الجانب الروسي والأفريقي. وقال لوكالة "سبوتنيك":وتشهد العلاقت الروسية - الأفريقية نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ونتيجة للهيمنة الغربية والدول الأوروبية على خيرات وثروات هذه البلدان الأفريقية على مدار عقود كاملة دون تحقيق أي تقدم أو منفعة لهذه البلدان والشعوب، لجأت دول القارة السمراء إلى البحث عن شركاء استراتيجيين موثوق بهم.

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