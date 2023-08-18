https://sputnikarabic.ae/20230818/لونا-25-تعدل-مدارها-حول-القمر-استعدادا-للهبوط-عليه-1080194962.html
"لونا 25" تعدل مدارها حول القمر استعدادا للهبوط عليه
"لونا 25" تعدل مدارها حول القمر استعدادا للهبوط عليه
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الجمعة، أن مركبة "لونا-25" الفضائية قامت بتعديل مدارها حول القمر استعدادًا للهبوط عليه. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T10:43+0000
2023-08-18T10:43+0000
2023-08-18T11:09+0000
العالم
روسيا
القمر
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وقالت روسكوسموس في البيان: "اليوم في الساعة 9:20 بتوقيت موسكو، أجرى نظام الدفع للمحطة الأوتوماتيكية تصحيحا للمدار لمدة 40 ثانية، وهدفه هو توفير أفضل الظروف للبناء اللاحق لمدار ما قبل الهبوط".وأضافت: "كما هو محدد، تم إجراء التصحيح بشكل طبيعي، جميع أنظمة "لونا-25" الموجودة على متن المركبة تعمل بشكل طبيعي، والاتصال بالمحطة مستقر".تم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"، التي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس/ آب، وفي يوم 16 أغسطس، تدخل المدار حول القمر.ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25" أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس الجاري.وكان مسبار "لونا -25" قد دخل، يوم الأربعاء الماضي، إلى مدار القمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر.ومن المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل هبوطها المرتقب شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، يوم الاثنين المقبل.يذكر أن "لونا-25" ستبقى على سطح القمر لمدة عام، وستقوم بمهام، كأخذ عينات وتحليل التربة وإجراء أبحاث علمية طويلة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20230816/لونا--25-تدخل-مدارها-المقرر-حول-الأرض-1080135131.html
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العالم, روسيا, القمر
"لونا 25" تعدل مدارها حول القمر استعدادا للهبوط عليه
10:43 GMT 18.08.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 18.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الجمعة، أن مركبة "لونا-25" الفضائية قامت بتعديل مدارها حول القمر استعدادًا للهبوط عليه.
وقالت روسكوسموس في البيان: "اليوم في الساعة 9:20 بتوقيت موسكو، أجرى نظام الدفع للمحطة الأوتوماتيكية تصحيحا للمدار لمدة 40 ثانية، وهدفه هو توفير أفضل الظروف للبناء اللاحق لمدار ما قبل الهبوط".
وأضافت: "كما هو محدد، تم إجراء التصحيح بشكل طبيعي، جميع أنظمة "لونا-25" الموجودة على متن المركبة تعمل بشكل طبيعي، والاتصال بالمحطة مستقر".
تم إطلاق صاروخ "سويوز 2.1 بي" مع محطة "لونا 25"،
التي تعتبر أول محطة قمرية منذ ما يقرب من 50 عامًا، من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 11 أغسطس/ آب، وفي يوم 16 أغسطس، تدخل المدار حول القمر.
ومن المقرر أن تصبح المركبة "لونا - 25"
أول محطة في العالم تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث من المفترض أن تتم عملية الهبوط، في 21 أغسطس الجاري.
وكان مسبار "لونا -25" قد دخل، يوم الأربعاء الماضي، إلى مدار القمر، وذلك للمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر.
ومن المقرر أن تدور المركبة على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر، قبل هبوطها المرتقب شمال "فوهة بوغوسلافسكي" على القطب الجنوبي للقمر، يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن "لونا-25
" ستبقى على سطح القمر لمدة عام، وستقوم بمهام، كأخذ عينات وتحليل التربة وإجراء أبحاث علمية طويلة المدى.