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https://sputnikarabic.ae/20230823/ما-أهمية-الأجواء-الجزائرية-للطيران-الحربي-الفرنسي-إذا-قررت-باريس-مهاجمة-النيجر-1080355861.html
ما أهمية استخدام الطيران الفرنسي لأجواء الجزائر في مهاجمة النيجر؟
ما أهمية استخدام الطيران الفرنسي لأجواء الجزائر في مهاجمة النيجر؟
ما أهمية استخدام الطيران الفرنسي لأجواء الجزائر في مهاجمة النيجر؟
2023-08-23T14:16+0000
2023-08-23T14:39+0000
رصد عسكري
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بوركينا فاسو
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وبينما ترى الجزائر أن الحلول العسكرية ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة برمتها، تقول "إيكواس"، إنها ستتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري، عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، وتؤيد فرنسا ذلك.الأهمية الاستراتيجية لموقع الجزائر بالنسبة لفرنسا وتثار الكثير من التساؤلات حول المسار الذي ستتخذه الطائرات الحربية الفرنسية إذا قررت مهاجمة النيجر، خاصة أن أقرب مسار للوصول إلى نيامي سيكون عبر الأجواء الجزائرية، حسب موقع "ديستانس وورلد"، الذي أوضح أن المسافة بين باريس ونيامي، عبر الأجواء الجزائرية، تقدر بنحو 4 آلاف كيلومترا.ويكون عبور الأجواء الجزائرية من فرنسا إلى النيجر، هو أقصر مسار يمكن أن يقطعه الطيران الفرنسي للوصول إلى النيجر، مقارنة بأي مسار آخر سواء شرقي الجزائر عبر الأجواء التونسية والليبية، أو من ناحية الغرب عبر أجواء المغرب وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو، أو حتى بالالتفاف حول القارة في الأجواء الدولية بالمحيط الأطلنطي في مسار طويل جدا لن يكون له جدوى من الناحية العسكرية خاصة إذا كان الأمر يتعلق باستخدام مقاتلات لا يتجاوز مداها 3 آلاف و700 كيلومترا مثل "الرافال"، حسبما ذكر موقع "أفياتيا".ومن الناحية العسكرية، فإن عبور الطيران الفرنسي للأجواء الجزائرية لها عدة مميزات:صّوت أيضا: هل "أحرقت" الجزائر ورقة فرنسا في النيجر؟الجزائر تقطع طريق "الحلم الفرنسي" وعند مقارنة المسافة بين فرنسا والنيجر عبر أجواء الجزائر (نحو 4 آلاف كلم) بسرعة مقاتلات "رافال" الفرنسية، التي تصل لـ 1912 كيلومترا في الساعة، فإن ذلك يعني أنها تستطيع تنفيذ مهام القصف في النيجر والعودة إلى فرنسا خلال 4 ساعات تقريبا.رفض جزائري ونفي فرنسينقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية، عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة، قولها إن "الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر".لكن فرنسا نفت ذلك لاحقا، وقال قائد أركان الجيش الفرنسي تييري بوركار، إن "باريس لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية في النيجر".وفي وقت سابق، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر لا يزال على الطاولة.وقام عسكريون في جيش النيجر في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، بانقلاب عسكري وعزلوا رئيس البلاد محمد بازوم.يذكر أن النيجر، كانت مستعمرة فرنسية سابقة، وكانت إحدى حلفاء باريس في غرب أفريقيا بعد استقلالها، وتمثل مصدرا مهما لليورانيوم، الذي تحتاجه باريس لتشغيل مفاعلاتها النووية.
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https://sputnikarabic.ae/20211021/ما-هي-طائرات-المهام-الخاصة-ومن-يملكها-في-الشرق-الأوسط؟-1050494519.html
https://sputnikarabic.ae/20230809/إف-35-ورافال-تواجهان-مشكلات-كبيرة-في-سلاسل-التوريد-1079910507.html
https://sputnikarabic.ae/20230823/باريس-ترد-رسميا-على-إعلان-الجزائر-رفض-استخدام-أجوائها-لضرب-النيجر-1080340742.html
https://sputnikarabic.ae/20230820/ما-خيارات-الجزائر-لتأمين-حدودها-حال-تدخل-إيكواس-في-النيجر-1080261925.html
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ما أهمية استخدام الطيران الفرنسي لأجواء الجزائر في مهاجمة النيجر؟
ما أهمية استخدام الطيران الفرنسي لأجواء الجزائر في مهاجمة النيجر؟

ما أهمية استخدام الطيران الفرنسي لأجواء الجزائر في مهاجمة النيجر؟

14:16 GMT 23.08.2023 (تم التحديث: 14:39 GMT 23.08.2023)
© FRANCOIS NASCIMBENIالقوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال
القوات الجوية الفرنسية... مقاتلات رافال - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
© FRANCOIS NASCIMBENI
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تسببت أزمة النيجر في مواجهة جديدة بين الجزائر وفرنسا، فبينما ترفض الأولى أي تدخل عسكري ضد نيامي، فإن باريس تدعم الحل العسكري، الذي تلوح به "إيكواس".
وبينما ترى الجزائر أن الحلول العسكرية ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة برمتها، تقول "إيكواس"، إنها ستتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري، عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، وتؤيد فرنسا ذلك.
مقاتلة متعدد المهام داسو رافال الفرنسية خلال التزود بالوقود من طائرة كيه سي-10، وهي طائرة خزان لعمليات تموين الوقود جوا، بالقرب من العراق، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
الجزائر ترفض طلبا فرنسيا لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر
أمس, 06:36 GMT

الأهمية الاستراتيجية لموقع الجزائر بالنسبة لفرنسا

وتثار الكثير من التساؤلات حول المسار الذي ستتخذه الطائرات الحربية الفرنسية إذا قررت مهاجمة النيجر، خاصة أن أقرب مسار للوصول إلى نيامي سيكون عبر الأجواء الجزائرية، حسب موقع "ديستانس وورلد"، الذي أوضح أن المسافة بين باريس ونيامي، عبر الأجواء الجزائرية، تقدر بنحو 4 آلاف كيلومترا.
© Photoالمسافة بين فرنسا والنيجرعبر الأجواء الجزائرية
المسافة بين فرنسا والنيجرعبر الأجواء الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
المسافة بين فرنسا والنيجرعبر الأجواء الجزائرية
© Photo
ويكون عبور الأجواء الجزائرية من فرنسا إلى النيجر، هو أقصر مسار يمكن أن يقطعه الطيران الفرنسي للوصول إلى النيجر، مقارنة بأي مسار آخر سواء شرقي الجزائر عبر الأجواء التونسية والليبية، أو من ناحية الغرب عبر أجواء المغرب وموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو، أو حتى بالالتفاف حول القارة في الأجواء الدولية بالمحيط الأطلنطي في مسار طويل جدا لن يكون له جدوى من الناحية العسكرية خاصة إذا كان الأمر يتعلق باستخدام مقاتلات لا يتجاوز مداها 3 آلاف و700 كيلومترا مثل "الرافال"، حسبما ذكر موقع "أفياتيا".

ومن الناحية العسكرية، فإن عبور الطيران الفرنسي للأجواء الجزائرية لها عدة مميزات:

أقصر مسار طيران للوصول إلى الهدف.
أقصر مدة زمنية لتنفيذ قصف جوي في النيجر والعودة إلى باريس.
عدم حاجة المقاتلات للهبوط في قواعد أرضية إذا تم تزويدها بالوقود في جنوب الجزائر قبل دخولها أجواء النيجر.
مسار الطيران الفرنسي عبر الأجواء الجزائرية يوفر عليها الحاجة للتنسيق مع أكثر من دولة لتنفيذ عملياتها العسكرية.
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21 أكتوبر 2021, 09:00 GMT

الجزائر تقطع طريق "الحلم الفرنسي"

وعند مقارنة المسافة بين فرنسا والنيجر عبر أجواء الجزائر (نحو 4 آلاف كلم) بسرعة مقاتلات "رافال" الفرنسية، التي تصل لـ 1912 كيلومترا في الساعة، فإن ذلك يعني أنها تستطيع تنفيذ مهام القصف في النيجر والعودة إلى فرنسا خلال 4 ساعات تقريبا.

وفي المقابل، فإن هذه المدة الزمنية يمكن أن تتضاعف إذا تم منعها من عبور الأجواء الجزائرية واضطرت لاستخدام مسارات أخرى أطول، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبا نتائج أي عملية عسكرية.

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وتشير خريطة الدول المحيطة بالنيجر إلى أنه إذا لم تعبر الطائرات الفرنسية أجواء الجزائر، فإنها ستكون بحاجة إلى عبور أجواء دول أخرى مثل مالي وبوركينا فاسو، اللتان أعلنتا دعم المجلس العسكري في النيجر لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل ضد نيامي.

رفض جزائري ونفي فرنسي

نقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية، عن مصادر وصفتها بالمؤكدة والموثوقة، قولها إن "الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لعبور أجوائها للتدخل عسكريا في النيجر".
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لكن فرنسا نفت ذلك لاحقا، وقال قائد أركان الجيش الفرنسي تييري بوركار، إن "باريس لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية في النيجر".
وفي وقت سابق، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" أن الخيار العسكري للتعامل مع أزمة النيجر لا يزال على الطاولة.
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وقام عسكريون في جيش النيجر في الـ 27 من يوليو/ تموز الماضي، بانقلاب عسكري وعزلوا رئيس البلاد محمد بازوم.
يذكر أن النيجر، كانت مستعمرة فرنسية سابقة، وكانت إحدى حلفاء باريس في غرب أفريقيا بعد استقلالها، وتمثل مصدرا مهما لليورانيوم، الذي تحتاجه باريس لتشغيل مفاعلاتها النووية.
© Sputnikمقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2023
مقارنة عسكرية بين الجزائر وفرنسا
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