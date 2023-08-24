عربي
بوتين: روسيا تتعاون مع أفريقيا لمنع حدوث أزمة غذائية
https://sputnikarabic.ae/20230824/مسؤول-سعودي-يوضح-مكاسب-توسيع-عضوية-بريكس-بعد-انضمام-السعودية-ومصر-والإمارات-1080378455.html
مسؤول سعودي يوضح مكاسب توسيع عضوية "بريكس" بعد انضمام السعودية ومصر والإمارات
مسؤول سعودي يوضح مكاسب توسيع عضوية "بريكس" بعد انضمام السعودية ومصر والإمارات
قال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعنيين، إن زيادة عدد أعضاء مجموعة "بريكس" بما فيها السعودية، تحقق المزيد من القوة الاقتصادية للمجموعة. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T10:30+0000
2023-08-24T10:30+0000
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة
قمة بريكس 2023
روسيا
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/15/1080299294_0:36:3096:1778_1920x0_80_0_0_008f701b38bacbb61afe901c038c1f6e.jpg
وأضاف عضو الشورى والمستشار الاقتصادي السعودي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة المهمة بانضمام الدول الجديدة، تحقق المنفعة للمجموعة وللأعضاء الجدد، خاصة في ظل تقديرات تتحدث عن توقعات بسيطرة "بريكس" على ما نسبته 44 في المئة من الاقتصاد العالمي، بحلول عام 2040".وتابع: "كما كان هناك "أوبك +" حين توافقت روسيا مع السعودية، وأعضاء المنظمة لتحقيق توازن السوق النفطية ومصالح المنتجين في اقتصاد عالمي تسيطر عليه المصالح، فإن المشهد اليوم مشابه، إذ يمكن لمجموعة "بريكس" إحداث الأثر الكبير في التنمية الاقتصادية وتحقيق مصالح الدول الأعضاء".ولفت البوعنيين إلى أن "قوة السعودية الاقتصادية، والنفطية تجعلها قادرة على تعزيز مكاسب "بريكس"، خاصة وأن من بين أعضائها دول تعتمد على السعودية في تأمين النسبة الأعلى من وارداتها النفطية".ويرى المستشار الاقتصادي السعودي أن "من بين المنافع الأخرى لتوسع "بريكس"، فتح الأسواق بين الأعضاء مع إمكانية إنشاء بنك "بريكس"، الذي يمكن أن يحدث تحولا نقديا وماليا واقتصاديا في العالم".وتابع فضل البوعنيين: "من المتوقع أن يكون للمملكة دور رئيس في المجموعة، بما ينعكس إيجابا على المملكة والأعضاء الآخرين، خاصة في جانب أمن الإمدادات النفطية، والفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وإمكانياتها الاستثمارية".استفادة عامة تنعكس على المنطقة العربية من الجوانب الاقتصادية من خلال وجود السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر بها، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والاقتصادية، خاصة وأن المملكة تضع في حساباتها مصالح الدول العربية وتحملها معها في المنظمات والمجموعات الدولية، وفق المسؤول السعودي.وشدد البوعنيين على أن "توسع قاعدة "بريكس"، يعني زيادة نفوذها وتوسعها عالميا في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى".وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.وقال رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ".وأشار إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024"، مؤكدًا أن "قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230824/بوتين-بريكس-تسعى-لتحقيق-نظام-عالمي-أكثر-عدلا-وتوازنا-1080377792.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلان-البيان-الختامي-لقمة-بريكس-تفاصيل-تؤثر-على-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-1080376247.html
https://sputnikarabic.ae/20230824/رئيس-الإمارات-يعلق-على-موافقة-بريكس-على-ضم-بلاده-إلى-المجموعة-1080376007.html
السعودية
مصر
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/15/1080299294_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_707804986ab338bda58d811c435f831f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة بريكس 2023, روسيا, الصين
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة بريكس 2023, روسيا, الصين

مسؤول سعودي يوضح مكاسب توسيع عضوية "بريكس" بعد انضمام السعودية ومصر والإمارات

10:30 GMT 24.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقمة "بريكس 2023" في جنوب أفريقيا
قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعنيين، إن زيادة عدد أعضاء مجموعة "بريكس" بما فيها السعودية، تحقق المزيد من القوة الاقتصادية للمجموعة.
وأضاف عضو الشورى والمستشار الاقتصادي السعودي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "الخطوة المهمة بانضمام الدول الجديدة، تحقق المنفعة للمجموعة وللأعضاء الجدد، خاصة في ظل تقديرات تتحدث عن توقعات بسيطرة "بريكس" على ما نسبته 44 في المئة من الاقتصاد العالمي، بحلول عام 2040".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
بوتين: "بريكس" تسعى لتحقيق نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدلا وتوازنا
09:40 GMT
وتابع: "كما كان هناك "أوبك +" حين توافقت روسيا مع السعودية، وأعضاء المنظمة لتحقيق توازن السوق النفطية ومصالح المنتجين في اقتصاد عالمي تسيطر عليه المصالح، فإن المشهد اليوم مشابه، إذ يمكن لمجموعة "بريكس" إحداث الأثر الكبير في التنمية الاقتصادية وتحقيق مصالح الدول الأعضاء".
ولفت البوعنيين إلى أن "قوة السعودية الاقتصادية، والنفطية تجعلها قادرة على تعزيز مكاسب "بريكس"، خاصة وأن من بين أعضائها دول تعتمد على السعودية في تأمين النسبة الأعلى من وارداتها النفطية".
ويرى المستشار الاقتصادي السعودي أن "من بين المنافع الأخرى لتوسع "بريكس"، فتح الأسواق بين الأعضاء مع إمكانية إنشاء بنك "بريكس"، الذي يمكن أن يحدث تحولا نقديا وماليا واقتصاديا في العالم".
بث مباشر لاستمرار فعاليات اليوم الثالث لقمة بريكس 2023 وقرارات مهمة اتخذتها المجموعة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
إعلان البيان الختامي لقمة "بريكس"... تفاصيل تؤثر على الأمم المتحدة ومجلس الأمن
08:58 GMT
وتابع فضل البوعنيين: "من المتوقع أن يكون للمملكة دور رئيس في المجموعة، بما ينعكس إيجابا على المملكة والأعضاء الآخرين، خاصة في جانب أمن الإمدادات النفطية، والفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وإمكانياتها الاستثمارية".
استفادة عامة تنعكس على المنطقة العربية من الجوانب الاقتصادية من خلال وجود السعودية صاحبة الاقتصاد الأكبر بها، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والاقتصادية، خاصة وأن المملكة تضع في حساباتها مصالح الدول العربية وتحملها معها في المنظمات والمجموعات الدولية، وفق المسؤول السعودي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
الرئيس الإماراتي يعلق على موافقة "بريكس" ضم بلاده إلى المجموعة
09:22 GMT
وشدد البوعنيين على أن "توسع قاعدة "بريكس"، يعني زيادة نفوذها وتوسعها عالميا في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى".
وأكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة "بريكس" قرارا بدعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وقال رامافوزا، إن "قادة دول "بريكس" تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ".
وأشار إلى أن "العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير/ كانون الثاني 2024"، مؤكدًا أن "قبول الأعضاء الجدد هو المرحلة الأولى من توسيع الدول الخمس، وستتبعها مراحل أخرى".
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لليوم الثالث لقمة "بريكس 2023".. قرارات تاريخية تؤثر على العالم07:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала