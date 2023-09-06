https://sputnikarabic.ae/20230906/أبو-الغيط-نقترب-من-الحرب-الأهلية-الشاملة-في-السودان-بسبب-استمرار-القتال-1080759166.html

أبو الغيط: نقترب من الحرب الأهلية الشاملة في السودان بسبب استمرار القتال

أبو الغيط: نقترب من الحرب الأهلية الشاملة في السودان بسبب استمرار القتال

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، عن أسفه من استمرار القتال في السودان. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T12:56+0000

2023-09-06T12:56+0000

2023-09-06T12:56+0000

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وقال أبو الغيط، خلال أعمال الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن "الأزمة في السودان لا تزال تتوالى فصولها، مخلفة كلفة هائلة بما يفوق الاحتمال على أبناء الشعب السوداني".وأضاف أنه "مع استمرار القتال في المدن السودانية تتزايد أعداد الذين يفرون ويتركون بيوتهم، وتصير الحياة مستحيلة للسكان المدنيين، وتتداعى مؤسسات الدولة ومرافقها التي تقدم الخدمات الأساسية"، مشيرا إلى أن السودان يقترب أكثر من حالة الحرب الأهلية الشاملة.وأكد أبو الغيط أن "المطلوب حاليا هو التحرك بشكل عاجل لتحقيق الحل الشامل للأزمة"، مشددا على ضرورة البدء بوقف مستدام لإطلاق النار في كل المدن السودانية، بما يهيئ السبيل للعودة للمسار السياسي الذي يضمن وحدة الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة.وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وحاولت أطراف عربية وأفريقية ودولية القيام بدور الوسيط لوقف إطلاق النار، لكن أي منها لم ينجح في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم حتى الآن.وأعلن رئيس "الحركة الشعبية - أصحاب القضية الحقيقيين" في السودان، عبد الباقي قرفة، يوم أمس الثلاثاء، انضمامه ومعه مجموعاته المسلحة إلى قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي".يأتي ذلك بعدما أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الاثنين الماضي، أن قواته لا تسعى للاستيلاء على السلطة في السودان.وقال حميدتي، في تسجيل صوتي منسوب إليه، إنه "ليس ضد الجيش ولا يوجد إنسان وطني يعمل ضد الجيش"، متهما قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأنه هو من بدأ الحرب بمهاجمة مقرات الدعم السريع".وأضاف: "نحن لم نخن والبرهان هو من خان الاتفاقات ورفض التوأمة بين الجيش والدعم السريع"، متابعا: "البرهان اتهمنا بالخيانة لكن الجيش بادر بمهاجمتنا وفرض علينا الحربعدد قوات الدعم السريع يزداد باستمرار".بدوره، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، السبت الماضي، رفض بلاده لما وصفها "الإملاءات"، مرحبا بأي دعم يخدم إعادة الإعمار.ونقلت وسائل إعلام سودانية عن البرهان قوله، خلال زيارته مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، إن "الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد".

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي