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القوات الروسية تحسن مواقعها على خط المواجهة في كوبيانسك
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/باحث-استراتيجي-ذخائر-اليورانيوم-المنضب-التي-ترسلها-واشنطن-لكييف-تدمر-النباتات-وتنشر-السرطانات-1080812945.html
باحث استراتيجي: ذخائر اليورانيوم المنضب المرسلة من واشنطن لكييف تدمر النباتات وتتسبب بالسرطان
باحث استراتيجي: ذخائر اليورانيوم المنضب المرسلة من واشنطن لكييف تدمر النباتات وتتسبب بالسرطان
قال الباحث الاستراتيجي، آصف ملحم، إن الذخائر المزودة باليورانيوم المنضب لا تختلف عن الذخيرة العادية إلا بشيء واحد فقط وهو رأس القذيفة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T11:33+0000
2023-09-08T11:50+0000
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وأوضح في اتصال هاتفي لراديو "سبوتنيك" أن رأس القذيفة العادية يكون مصنوعا من مادة التنجستن والولوفرام، لكن يتم استبدال هذه الرأس بأخرى مصنوعة من اليورانيوم المنضب.وذكر أن مادة التنجستن غالية الثمن وصعبة التعدين، تنصهر في ثلاثة آلاف درجة تقريبا، إضافة إلى أنه معدن قاسي وكثيف جدا، على عكس اليورانيوم المنضب، وهو مادة سيراميكية، عالي الكثافة وثقيل وقاسي.وبين أن الرأس التي تحوي اليورانيوم المنضب تتكون من مواد مشعة تطلق أشعات نووية وهنا يكمن الخطر الأساسي في أضرارها الصحية والبيئية، وعندما تصطدم بدبابة تتفتت القذيفة إلى أجزاء صغيرة ومن ثم تنتشر في التربة وتنتقل عناصرها عبر النباتات وتتركز في المحاصيل الزراعية مما يضر الإنسان، وتتسبب في إحداث سرطانات. واعتبر ملحم أن الولايات المتحدة تمارس أعمال غير أخلاقية باستخدامها هذه الأسلحة، خاصة وأن اليورانيوم رخيص الثمن مقارنة بالتنجستن، والقدرة على توفير اليورانيوم أكبر من أي مادة أخرى.وأكد أن الدراسات والإحصاءات تكذب الادعاءات الأمريكية، بأنه لا خطورة من الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، على الصحة والبيئة، لافتا إلى أن كوسوفو والعراق قصفا باليورانيوم المنضب ومن بعدها انتشرت السرطانات في تلك المناطق.وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قد قال إن الولايات المتحدة ستكون هي المسؤولة عن التبعات "المأساوية للغاية" لقرارها تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم مستنفد.كانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أعلنت، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تشمل "ذخائر اليورانيوم المستنفد"، وهو ما نددت به موسكو.وتقول جهات معارضة لمثل تلك الأسلحة، مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم، إن الغبار الناتج عنها يمكن استنشاقه، أما الذخائر التي لا تصيب هدفها فمن الممكن أن تسمم المياه الجوفية والتربة.
https://sputnikarabic.ae/20230907/حزب-هولندي-يصدر-إدانة-بشأن-القرار-الأمريكي-بتزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-1080797191.html
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حصري, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
حصري, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

باحث استراتيجي: ذخائر اليورانيوم المنضب المرسلة من واشنطن لكييف تدمر النباتات وتتسبب بالسرطان

11:33 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 08.09.2023)
© Fotolia / Satakornعلبة تحوي مادة إشعاعية
علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Fotolia / Satakorn
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حصري
قال الباحث الاستراتيجي، آصف ملحم، إن الذخائر المزودة باليورانيوم المنضب لا تختلف عن الذخيرة العادية إلا بشيء واحد فقط وهو رأس القذيفة.
وأوضح في اتصال هاتفي لراديو "سبوتنيك" أن رأس القذيفة العادية يكون مصنوعا من مادة التنجستن والولوفرام، لكن يتم استبدال هذه الرأس بأخرى مصنوعة من اليورانيوم المنضب.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حزب هولندي يدين القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب
أمس, 16:13 GMT
وذكر أن مادة التنجستن غالية الثمن وصعبة التعدين، تنصهر في ثلاثة آلاف درجة تقريبا، إضافة إلى أنه معدن قاسي وكثيف جدا، على عكس اليورانيوم المنضب، وهو مادة سيراميكية، عالي الكثافة وثقيل وقاسي.
وبين أن الرأس التي تحوي اليورانيوم المنضب تتكون من مواد مشعة تطلق أشعات نووية وهنا يكمن الخطر الأساسي في أضرارها الصحية والبيئية، وعندما تصطدم بدبابة تتفتت القذيفة إلى أجزاء صغيرة ومن ثم تنتشر في التربة وتنتقل عناصرها عبر النباتات وتتركز في المحاصيل الزراعية مما يضر الإنسان، وتتسبب في إحداث سرطانات.
واعتبر ملحم أن الولايات المتحدة تمارس أعمال غير أخلاقية باستخدامها هذه الأسلحة، خاصة وأن اليورانيوم رخيص الثمن مقارنة بالتنجستن، والقدرة على توفير اليورانيوم أكبر من أي مادة أخرى.
وأكد أن الدراسات والإحصاءات تكذب الادعاءات الأمريكية، بأنه لا خطورة من الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، على الصحة والبيئة، لافتا إلى أن كوسوفو والعراق قصفا باليورانيوم المنضب ومن بعدها انتشرت السرطانات في تلك المناطق.
وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، قد قال إن الولايات المتحدة ستكون هي المسؤولة عن التبعات "المأساوية للغاية" لقرارها تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم مستنفد.
كانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أعلنت، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تشمل "ذخائر اليورانيوم المستنفد"، وهو ما نددت به موسكو.
وتقول جهات معارضة لمثل تلك الأسلحة، مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم، إن الغبار الناتج عنها يمكن استنشاقه، أما الذخائر التي لا تصيب هدفها فمن الممكن أن تسمم المياه الجوفية والتربة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
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