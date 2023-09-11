https://sputnikarabic.ae/20230911/مع-فشل-اتفاقات-وقف-النار-هل-يتدخل-الجيش-اللبناني-لفض-الاشتباكات-بمخيم-عين-الحلوة-1080936429.html

مع فشل اتفاقات وقف النار... هل يتدخل الجيش اللبناني لفض الاشتباكات في مخيم عين الحلوة؟

مع فشل اتفاقات وقف النار... هل يتدخل الجيش اللبناني لفض الاشتباكات في مخيم عين الحلوة؟

مع فشل جميع مبادرات وقف إطلاق النار، وخرق الهدنة للمرة الثانية من قبل الفصائل المتشابكة، دخلت اشتباكات مخيم عين الحلوة في منعطف خطير، بعد أن وصلت إلى جنود من... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T18:44+0000

2023-09-11T18:44+0000

2023-09-11T18:44+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار فلسطين اليوم

حصري

أخبار حزب الله

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/08/1080819129_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_75efda150906f8aebfa918076ee711f2.jpg

وتوصلت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في اجتماعها، مساء السبت الماضي، إلى قرار بوقف إطلاق النار داخل المخيم، فيما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن حركة "فتح" والمجموعات المتشددة اخترقت قرار وقف إطلاق النار، واستمرت الاشتباكات في الجنوب اللبناني، في وقت تسمع أصداء الرشقات النارية والقذائف المتبادلة في فضاء مخيم عين الحلوة.وحذر الجيش اللبناني، أمس الأحد، مجددا الأطراف المعنية داخل مخيم عين الحلوة من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مؤكدا أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.وأعلن في بيان له، سقوط 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن لوحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة.التطورات الميدانية في المخيم، دفعت البعض للتساؤل حول إمكانية تدخل الجيش اللبناني عسكريًا لفض الاشتباكات الدائرة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد أن فشلت كل جهود الوساطة في احتواء الموقف.تنسيق مشتركاعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن استهداف الإرهابيين في مخيم عين الحلوة لنقاط عسكرية تتبع الجيش اللبناني أمر متعمد، وفي سياق خطة إرهابية معدة مسبقًا لتقويض الأمن في لبنان والمخيمات الفلسطينية، بما في ذلك عين الحلوة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك تنسيق عالي المستوى بين القيادات العسكرية في قوات الأمن الوطني الفلسطيني بالمخيم، والجيش اللبناني في كل تفاصيل العمليات القتالية على الأرض، فيما يدعم الجيش اللبناني العملية العسكرية للأمن الفلسطيني ولحركة فتح، احترامًا لخصوصية المخيمات، فيما تشير المعلومات إلى أن الجيش اللبناني جاهز للتدخل المباشر إذا طلب الأمن الفلسطيني.وقال إن "العصابات الإرهابية في مخيم عين الحلوة لم تأت إلى المخيم صدفة، وإنما هي عصابات لها دور وظيفي يصب في مصلحة بعض الفصائل الفلسطينية التي تحتضنها قوى لبنانية ترتبط بأجندات إقليمية، بهدف إعادة رسم المشهد السياسي ليس في مخيم عين الحلوة فقط وإنما في لبنان برمته".ودعا الأيوبي "كل الأحرار في المنطقة العربية لدعم ومؤازرة الأمن الوطني ومقاتلي حركة فتح في حربهم على الإرهاب التي يخوضها نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية"، منوهًا إلى أن "قيادة حركة فتح والأمن الوطني الفلسطيني وكافة المقاتلين صامدون وثابتون في مواقعهم ولن يوقفوا المعركة حتى اجتثاث الإرهاب من جذوره"، وفقا لقوله.وفيما يتعلق بتدخل الجيش اللبناني المحتمل، قال إن "مخيم عين الحلوة له خصوصية خاصة، وتدخل الأمن اللبناني له معاني كثيرة، لذلك تم ترتيب آلية تنسيق مشترك بين الجيش اللبناني، وقيادة الأمن الوطني الفلسطيني وحركة فتح، حيث يبقى هذا التدخل مرهون بطلب الأمن الوطني وحركة فتح".عجز حكوميبدوره، يرى العميد خالد حمادة الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، أن وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة لن يتحقق قريبًا، وأن الاشتباكات بداخله ليس مجرد اشتباكات بين فصائل فلسطينية ذات توجهات سياسية مختلفة تسعى للسيطرة على المخيم سواء من فتح أو المنظمات الإسلامية، بل واجهة لخلاف إقليمي كبير.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، ما يحدث في المخيم رسائل سياسية يريد منها البعض القول إنها بؤرة جاهزة للتفجير داخل لبنان، وسيكون أي المسارات في حال جاءت الانتخابات الرئاسية المقبلة بمعزل عن موافقتها، أو في حال لم يقع الاختيار على مرشحها، فإن ما يجري في المخيم قد يتحول إلى مأزق سياسي وأمني في مواجهة الرئيس والحكومة المقبلة.وفيما يتعلق بإمكانية تدخل الجيش اللبناني لوقف الاشتباكات، قال إن الوضع الهزيل للحكومة اللبنانية سواء بتركيبتها أو كونها ضعيفة باعتبارها مجرد حكومة تصريف أعمال، يجعلها عاجزة بمكوناتها عن اتخاذ أي قرار صادم بوقف الاشتباكات في المخيم، لكنه أكد أن "الجيش بإمكانه التدخل بيد أنه لن يتخذ قرارا بالحرب، إذا لم يكن هناك موقف سياسي واضح وراء هذه المعركة، التي قد تكون مكلفة وتسبب الكثير من الأضرار".ويعتقد أن "الجيش اللبناني لا يقع على عاتقه اتخاذ القرار، هناك عجز حكومي واضح، وفي الخلفية السياسية يوجد تشرذم سياسي تستفيد منه إيران في معركة الرئاسة اللبنانية"، مؤكدًا أن "المخيم مقبل على جولات غير معدودة من الاشتباكات، حال استمر الوضع كما هو في نفس المعادلة"، وفقا لقوله.وقف إطلاق النارومساء السبت الماضي، كشف العقيد أبو إياد شعلان، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا بلبنان، عن التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار، في مخيم عين الحلوة، بعد اجتماع للجنتين من هيئة العمل الفلسطيني المشترك.وأضاف في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك"، أن الهيئة أعلنت عن وقف إطلاق النار داخل المخيم، كما تشرف بشكل مباشر على تنفيذ القرار، معتبرًا أن لا ضمانات حقيقية للحفاظ على استمرار قرار وقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى.وقال إنه "سبق التوصل لوقف إطلاق نار في أكثر من مناسبة، لكن المجموعات الإرهابية لم تلتزم بأي اتفاق، حيث تم الاتفاق أمس الجمعة على وقف إطلاق النار، لكن هذه المجموعات هاجمت قوات الأمن الوطني وقوات حركة فتح، في صباح اليوم السبت، وتحديدا الساعة العاشرة، فيما استمرت المواجهات ومعارك الكر والفر طول اليوم حتى تم التوصل للقرار الحالي".وأوضح وقتها أن "لا ضمانات عند هذه الجماعات الإرهابية للالتزام باتفاق الهدنة، فيما لا يوجد أمامنا خيار سوى اجتثاث هذه المجموعات من المربعات التي تسيطر عليها بقوة السلاح".وفيما يتعلق بهدف هذه المجموعات، قال إنها تسعى للسيطرة على مخيم عين الحلوة باعتباره عاصمة الشتات الفلسطيني، وأكبر مخيم في لبنان، حيث يحاولون تأمين ورقة اللاجئين، مستبعدًا أن يكون لهم أي اهتمام سياسي بقدر إيجاد قاعدة إرهابية لهم ينطلقون خلالها إلى باقي المناطق اللبنانية.ودعا "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، إلى "وقف لإطلاق النار بشكل فوري في مخيم عين الحلوة، والالتزام بكل مندرجات وآليات الحل التي يتم التوافق عليها في إطار العمل الوطني الفلسطيني".وأعرب الحزب، في بيان له، عن "أسفه الشديد للاقتتال الدائر في المخيم"، مؤكدا أنه "بشكل صريح لا مجاملة فيه لأحد أننا ضد هذا الاقتتال ورفضه بالمطلق لأن إسرائيل هي المستفيد الوحيد".ودعا البيان، الأطراف كافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة، مشيدا بكل الجهود المبذولة من جميع الأطراف لوضع حد حاسم لهذا الاقتتال وإنهاء ذيوله والحؤول دون اندلاعه مجددًا.

https://sputnikarabic.ae/20230910/إغلاق-إدارات-رسمية-وتربوية-في-صيدا-بسبب-ارتفاع-حدة-اشتباكات-مخيم-عين-الحلوة-1080889554.html

https://sputnikarabic.ae/20230910/الجيش-اللبناني-يصدر-بيانا-جديدا-بعد-إصابة-عدد-من-قواته-إثر-سقوط-قذائف-من-مخيم-عين-الحلوة-1080889271.html

https://sputnikarabic.ae/20230911/حزب-الله-حول-أحداث-عين-الحلوة-إسرائيل-هي-المستفيد-الوحيد-1080934399.html

https://sputnikarabic.ae/20230911/سماع-أصوات-إطلاق-نار-في-عين-الحلوة-بعد-تجدد-الاشتباكات-فجرا-1080894193.html

https://sputnikarabic.ae/20230911/اشتباكات-مخيم-عين-الحلوة-الأسباب-والسيناريوهات-المقبلة-1080929030.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, حصري, أخبار حزب الله, العالم العربي, تقارير سبوتنيك