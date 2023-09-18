https://sputnikarabic.ae/20230918/6-أسابيع-وتكتيك-الخريفخبراء-يحددون-مدة-وشكل-الهجوم-الأوكراني-في-الأيام-المقبلة-1081148601.html

"6 أسابيع وتكتيك الخريف"...خبراء يحددون مدة وشكل الهجوم الأوكراني في الأيام المقبلة

"6 أسابيع وتكتيك الخريف"...خبراء يحددون مدة وشكل الهجوم الأوكراني في الأيام المقبلة

أشار رئيس اللجنة العسكرية لحلف "شمال الأطلسي" الأدميرال روب باور، في وقت سابق، أن التقدم البطيء الذي أحرزته أوكرانيا في الهجوم المضاد لا يرجع إلى نقص الذخيرة،... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T09:01+0000

2023-09-18T09:01+0000

2023-09-18T09:01+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg

اعترف رئيس اللجنة العسكرية لحلف "شمال الأطلسي"، الأدميرال روب باور، بأن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر، وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.لتتسارع في الآونة الأخيرة تصريحات الخبراء الغربيين حول فشل الهجوم المضاد الأوكراني، حيث صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية استنفدت كل قوتها. ليس لديهم جنود أو دبابات أو مركبات مشاة قتالية، ولم يتبق شيء.وأضاف: "ألقوا للتو في المعركة آخر ثلاثة ألوية استراتيجية احتفظت بها هيئة الأركان العامة الأوكرانية في الاحتياط... هل تعرف أين هذه الألوية الثلاثة الآن؟ يتم تدميرها على الفور، ولم تتقدم حتى إلى أي مكان".شهر ونصف الشهرحدد الخبير العسكري الروسي فلاديمير روزين، المدة الزمنية لاستمرار الهجوم الأوكراني، مرجعًا ذلك إلى عوامل ستعيق تقدم القوات الأوكرانية رغم تسليحها بالعتاد الغربي. وقال روزين:وعلّل ذلك بالعوامل الجوية التي يمكن أن تعيق العملية الهجومية وتقدم القوات الأوكرانية، قائلا: "في شهر أكتوبر سيكون هناك هطول للأمطار التي ستعيق التحرك خارج حدود الطرق السريعة".وأشار إلى التكنولوجيا الغربية التي لن تستطيع تحمل هذه الأعباء، مستشهدًا بفشل القوات الأوكرانية في عبور حقول الألغام وبخاصة المدرعات المزودة بعجلات، بالإضافة لعدم حدوث معارك عنيفة في الخريف والربيع الماضيين وهذا الربيع.تكتيكات الخريفمع اقتراب فصل الخريف وصعوبة القيام بعمليات عسكرية، وصف الخبير العسكري الروسي رومان ناسنوف، التكتيك الذي ستلجأ له القوات الأوكرانية. وقال:وأشار في الوقت ذاته الى إمكانية تكثيف عمليات مجموعات الاستطلاع والتخريب، التي سينشط تدميرها والقضاء عليها.كما ستلجأ القوات الأوكرانية للاستخدام المكثف للغواصات الصغيرة غير المأهولة لاستهداف منشآت في شبه جزيرة القرم، بالإضافة لإمكانية استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ يصل مداها إلى 25 كيلومترا أو أكثر.

https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-القوات-الأوكرانية-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1081030557.html

https://sputnikarabic.ae/20230917/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-لقوات-آزوف-ويحيد-50-عسكريا-أوكرانيا--عاجل-1081108719.html

https://sputnikarabic.ae/20230915/الخارجية-الروسية-توريد-الولايات-المتحدة-صواريخ-آتاكامس-لأوكرانيا-طريق-نحو-الهاوية-1081070045.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو