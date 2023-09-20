https://sputnikarabic.ae/20230920/خبيرة-مصرية-هدف-صفقة-الحبوب-كان-مساعدة-الدول-الفقيرة-لكن-الغرب-أخذ-نصيب-الأسد-1081247088.html

خبيرة مصرية: هدف "صفقة الحبوب" كان مساعدة الدول الفقيرة لكن الغرب أخذ "نصيب الأسد"

خبيرة مصرية: هدف "صفقة الحبوب" كان مساعدة الدول الفقيرة لكن الغرب أخذ "نصيب الأسد"

صرّحت نورهان الشيخ، خبيرة منتدى "فالداي للحوار"، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أستاذة العلاقات الدولية، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T17:54+0000

2023-09-20T17:54+0000

2023-09-20T17:54+0000

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وأضافت الشيخ، التي ستشارك في منتدى "فالداي للحوار" المقرر إقامته في مدينة سوتشي الروسية، في الفترة ما بين 2 إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في تصريحات أدلت بها لـ"سبوتنيك"، أنه "وفقا لتقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" الصادر عن خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، في 12 يوليو 2023.وحذرت الشيخ من أن "الوضع سوف يزداد سوءا، خاصة بعد ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 15% نتيجة تعليق "صفقة الحبوب"، كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 12.1%، ووصل مؤشر أسعار الأرز إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2011، فيما قفزت أسعار القمح العالمية أكثر من 10%، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 5.4%".وترى الشيخ أن "انهيار "صفقة الحبوب" سبب أساسي لهذا الوضع الغذائي المتردي، فالغرب يحصل على كل الفوائد ولا يفي أبدا بتعهداته بموجب الاتفاق، وكان الهدف الرئيسي من الصفقة هو مساعدة الدول الفقيرة، التي تعاني من الجوع وتحسين ظروفها الغذائية، إلا أن الدول الأوروبية، بسياساتها وعقليتها الاستعمارية المعهودة، أخذت لنفسها نصيب الأسد".وأردفت الشيخ، قائلة: "من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، هي المستفيد الأول من ارتفاع أسعار الحبوب، إذ أنها ثاني أكبر مصدر في العالم، كما أن الغرب لم يفي بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن صادرات الحبوب الروسية".ولفتت الخبيرة إلى أن "المشكلة لا تكمن في توفر الحبوب، بل في إمكانية الوصول إليها، حيث أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، والتي أدت إلى إخراجها من نظام "سويفت" ومنع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع روسيا، تعيق بشكل كبير سلاسل توريد الحبوب".وقدمت الشيخ مفتاح حل أزمة الغذاء العالمية، وهو في إتاحة الحبوب الروسية للتصدير، إذ أن الغرب يدعي حماية حقوق الإنسان بينما يحرم الملايين من أهم حق وهو الحق في الغذاء، بحسب قولها.واختتمت أستاذة العلاقات الدولية حديثها بدعوة الغرب إلى إعادة ربط "البنك الزراعي الروسي" بنظام "سويفت" لمعاملات الحبوب ورفع القيود المفروضة على شحن الحبوب الروسية، وتلك المفروضة على توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، بحسب قولها.وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبينزيا، قد اتهم الأمم المتحدة بالكذب وعدم مطابقة الواقع، مشيرا إلى أن "تصريحات الأمم المتحدة بأن خلاص الجياع في جميع أنحاء العالم يعتمد على مبادرة حبوب البحر الأسود لا يمكن الاعتماد عليها".وقال نيبينزيا لـ"سبوتنيك" إن "هذا لا يتوافق مع الواقع، لقد استشهدنا مرارا بالأرقام والحقائق ذات الصلة"، واصفا الادعاءات بـ"الكاذبة" بأن انسحاب روسيا من الاتفاقية، المعروف أيضا باسم "صفقة الحبوب"، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية العالمية.وأشار نيبينزيا إلى أنه "على العكس من ذلك، فالأسعار آخذة بالانخفاض"، وفي الوقت ذاته، قال إن "الاتصالات بين الأمم المتحدة وروسيا، بشأن مصير مبادرة البحر الأسود لا تزال جارية".

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