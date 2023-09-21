https://sputnikarabic.ae/20230921/بعد-تصريحات-محمد-بن-سلمان-إسرائيل-تعلن-عن-الموعد-المتوقع-لتوقيع-اتفاق-سلام-مع-السعودية-1081258817.html

بعد تصريحات محمد بن سلمان... إسرائيل تعلن عن الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق سلام مع السعودية

بعد تصريحات محمد بن سلمان... إسرائيل تعلن عن الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق سلام مع السعودية

وصف وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الخميس، تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حول اقتراب التوقيع على اتفاقية تطبيع بين البلدين، بأنها... 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T10:12+0000

2023-09-21T10:12+0000

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بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال كوهين، في تصريحات صحفية، إن "توقيع اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية قريبا"، معتقدًا "أنها ستكون جاهزة في الربع الأول من عام 2024".وأضاف أن "الاتفاق مع السعودية غير مرتبط بالتقدم على الصعيد الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ليست عقبة أمام تحقيق السلام الإقليمي".ورفض المسؤول الإسرائيلي، الحديث عن منح السعودية الإذن بإقامة مفاعلات نووية، مؤكدا أن "إسرائيل ترفض منح أي دولة في المنطقة الإذن بإقامة المفاعلات النووية".وختم كوهين تصريحاته بالقول إن "التوقيع على الاتفاقية مع السعودية سيعتبر تطبيعًا مع العالم الإسلامي برمته، وأن هناك دولًا كثيرة ستحذو حذوها بعد ذلك"، حسب قوله.وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلة تلفزيونية نشرت اليوم الخميس، إن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.ووصف ابن سلمان في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها: "تقترب أكثر كل يوم"، مشددا على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".كما تحدث بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إمكانية للتوصل إلى سلام تاريخي مع السعودية وإنهاء الخلافات مع العالم العربي، مشيرا إلى أن التطبيع بين الرياض وتل أبيب سيقطع شوطا طويلا نحو إقرار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "التطبيع المحتمل" بين الرياض وتل أبيب سيشكل "خيانة للقضية الفلسطينية"، بينما أكد أن علاقات بلاده بالسعودية تتطور خاصة بعد التقارب، الذي حدث بين البلدين في الآونة الأخيرة.وتابع الرئيس الإيراني: "بدء علاقة بين النظام الإسرائيلي (إسرائيل) وأي دولة في المنطقة، لن يحقق الأمن للنظام الصهيوني (إسرائيل)".يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية، سعيها إلى تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل في المستقبل، من بعد الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب.وتزايد الحديث، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

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https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الخارجية-الفلسطيني-السعودية-لن-تساهم-بإحياء-المباحثات-مع-إسرائيل-1081250246.html

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