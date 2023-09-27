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https://sputnikarabic.ae/20230927/الرئيس-المصري-يبحث-مع-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-قضايا-الأمن-والاقتصاد-1081443704.html
الرئيس المصري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي قضايا الأمن والاقتصاد
الرئيس المصري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي قضايا الأمن والاقتصاد
استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T11:32+0000
2023-09-27T11:32+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، في بيان له، إن الجانبين "بحثا التعاون بين موسكو والقاهرة في المجالين الاقتصادي والأمني، مع التركيز على التعاون بين موسكو والقاهرة في إطار مجموعة بريكس، وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية".وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أمس الثلاثاء، عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية.وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي الاثنين الماضي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".وأفاد باتروشيف، في وقت سابق، بأن روسيا ترحب برفض مصر تقديم الأسلحة إلى كييف.وقال باتروشيف، "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة، وفق تأكيدات الصحيفة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-نرحب-برفض-مصر-تقديم-الأسلحة-لأوكرانيا-1081421898.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/مصر-وروسيا-80-عاما-من-الصداقة-والشراكة-والتحالف-الاستراتيجي-1080445270.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس المصري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي قضايا الأمن والاقتصاد

11:32 GMT 27.09.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.
موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، في بيان له، إن الجانبين "بحثا التعاون بين موسكو والقاهرة في المجالين الاقتصادي والأمني، مع التركيز على التعاون بين موسكو والقاهرة في إطار مجموعة بريكس، وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية".
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أمس الثلاثاء، عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية.
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سكرتير مجلس الأمن الروسي: نرحب برفض مصر تقديم الأسلحة لأوكرانيا
أمس, 14:49 GMT
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي الاثنين الماضي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".
وأفاد باتروشيف، في وقت سابق، بأن روسيا ترحب برفض مصر تقديم الأسلحة إلى كييف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
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26 أغسطس, 17:14 GMT
وقال باتروشيف، "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".
وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة، وفق تأكيدات الصحيفة الأمريكية.
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