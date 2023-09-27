https://sputnikarabic.ae/20230927/الرئيس-المصري-يبحث-مع-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-قضايا-الأمن-والاقتصاد-1081443704.html
الرئيس المصري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي قضايا الأمن والاقتصاد
الرئيس المصري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي قضايا الأمن والاقتصاد
استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف. 27.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-27T11:32+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، في بيان له، إن الجانبين "بحثا التعاون بين موسكو والقاهرة في المجالين الاقتصادي والأمني، مع التركيز على التعاون بين موسكو والقاهرة في إطار مجموعة بريكس، وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية".وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أمس الثلاثاء، عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية.وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي الاثنين الماضي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".وأفاد باتروشيف، في وقت سابق، بأن روسيا ترحب برفض مصر تقديم الأسلحة إلى كييف.وقال باتروشيف، "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة، وفق تأكيدات الصحيفة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/-سكرتير-مجلس-الأمن-الروسي-نرحب-برفض-مصر-تقديم-الأسلحة-لأوكرانيا-1081421898.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/مصر-وروسيا-80-عاما-من-الصداقة-والشراكة-والتحالف-الاستراتيجي-1080445270.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس المصري يبحث مع سكرتير مجلس الأمن الروسي قضايا الأمن والاقتصاد
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استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف.
موسكو- سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأمن الروسي، في بيان له، إن الجانبين "بحثا التعاون بين موسكو والقاهرة في المجالين الاقتصادي والأمني، مع التركيز على التعاون بين موسكو والقاهرة في إطار مجموعة بريكس، وتم تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية".
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي أمس الثلاثاء، عن وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي
، نيكولاي باتروشيف إلى مصر لإجراء محادثات أمنية.
وأعلنت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي الاثنين الماضي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، سيجري زيارة عمل إلى سلطنة عُمان، الاثنين، للمشاركة في مشاورات أمنية بين البلدين.
وجاء في بيان مجلس الأمن الروسي
: "ستُعقد مشاورات أمنية روسية - عُمانية في مدينة مسقط، بمشاركة ممثلي الوزارات والإدارات ذات الصلة في البلدين".
وقال باتروشيف، "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من الأمريكيين والأوروبيين".
وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة، وفق تأكيدات الصحيفة الأمريكية.