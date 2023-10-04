https://sputnikarabic.ae/20231004/إيران-تكشف-عدد-مفتشي-وكالة-الطاقة-الذرية-الدولية-في-منشآتها-النووية-1081653878.html

إيران تكشف عدد مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية في منشآتها النووية

إيران تكشف عدد مفتشي وكالة الطاقة الذرية الدولية في منشآتها النووية

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، عن "وجود 127 مفتشًا تابعًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لمراقبة أنشطتها النووية". 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T12:00+0000

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وقال إسلامي، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، الأسبوعي، إن "قرار طرد مفتشين دوليين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء ردًا على السلوك السياسي الحاد المستمر للدول، التي ينتمي إليها هؤلاء المفتشين تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وأضاف إسلامي أن "3 أو 4 من المفتشين الثمانية الذين طردتهم إيران، لم يزوروا إيران منذ سنوات"، مؤكدًا أن "عدد المطرودين ليس كبيرًا بالمقارنة مع العدد الإجمالي لـ127 مفتشًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يعملون في إيران".واتهم إسلامي "دول "الترويكا" الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، بالضغط على إيران لتنفيذ أحادي لجميع بنود الاتفاق النووي، بينما هم لا ينفذون أيًا من تعهداتهم".ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أخيرا، "إيران إلى التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأكد البيان المشترك الذي نشرته الحكومة البريطانية "ضرورة تراجع إيران عن قرارها بمنع عدد من مفتشي الأمم المتحدة من العمل في البلاد، لتمكين الوكالة من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تمامًا".وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الشهر الماضي، أن "إيران أبلغت الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، حيث يتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران، مهام التحقق في إطار اتفاق ضمانات معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية".من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن "الإجراء الإيراني الأخير بشأن إبلاغ إيران، الوكالة بسحب تصاريح عدد من مفتشي الوكالة لديها، يستند إلى الحقوق السيادية الإيرانية المنصوص عليها".وأوضحت الوزارة أن "تلك الحقوق الإيرانية منصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، معربة عن أسف طهران من أن "الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأمريكا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران والوكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة أهدافها السياسية"، محذرة من عواقب هذا الاستغلال، بحسب قولها.وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على القرار، قائلا إن "إسرائيل غير متفاجئة من تصرفات إيران، التي تثبت أنها تنتهك جميع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وتنوي التسلح بأسلحة نووية"، بحسب قناة "I24NEWS" الإسرائيلية.يشار إلى أن محادثات إحياء "الاتفاق النووي"، الموقّع بين طهران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، من جهة أخرى، تعثرت بسبب عدم التوافق مع واشنطن، على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وفي السياق ذاته، وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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