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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231007/مشاهد-لسحب-مقاتلات-إسرائيلية-بعد-اقتراب-عناصر-حماس-من-قواعدها-فيديو-1081743737.html
مشاهد لسحب مقاتلات إسرائيلية بعد اقتراب عناصر "حماس" من قواعدها... فيديو
مشاهد لسحب مقاتلات إسرائيلية بعد اقتراب عناصر "حماس" من قواعدها... فيديو
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مشاهد زعموا فيها قيام الجيش الإسرائيلي بسحب مقاتلات عسكرية بعد اقتراب عناصر من "حماس" إلى قواعدها. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T08:10+0000
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وتظهر المشاهد مقاتلات إسرائيلية محمولة على ظهر شاحنات ضخمة، خلال عبروها في أحد الطرقات.ويلاحظ وجود سيارات شرطة لحماية المقاتلات الإسرائيلية التي بلغ عددها اثنتين في الفيديو.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.وقال البيان إن "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح، تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات"، مؤكدا إعلان التعبئة في صفوف قواته واستدعاء جنود الاحتياط".شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديوشاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
https://sputnikarabic.ae/20231007/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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نادي الفيديو, العالم العربي, إسرائيل
نادي الفيديو, العالم العربي, إسرائيل

مشاهد لسحب مقاتلات إسرائيلية بعد اقتراب عناصر "حماس" من قواعدها... فيديو

08:10 GMT 07.10.2023
© Photoمشاهد متداولة لسحب مقتالات إسرائيلية
مشاهد متداولة لسحب مقتالات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Photo
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل، مشاهد زعموا فيها قيام الجيش الإسرائيلي بسحب مقاتلات عسكرية بعد اقتراب عناصر من "حماس" إلى قواعدها.
وتظهر المشاهد مقاتلات إسرائيلية محمولة على ظهر شاحنات ضخمة، خلال عبروها في أحد الطرقات.
ويلاحظ وجود سيارات شرطة لحماية المقاتلات الإسرائيلية التي بلغ عددها اثنتين في الفيديو.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو
06:26 GMT

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.
وقال البيان إن "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح، تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات"، مؤكدا إعلان التعبئة في صفوف قواته واستدعاء جنود الاحتياط".
شاهد أيضا: لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديو
شاهد أيضا: المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو06:26 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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