https://sputnikarabic.ae/20231007/هزة-أرضية-تضرب-وسط-تركيا-1081736938.html
هزة أرضية تضرب وسط تركيا
هزة أرضية تضرب وسط تركيا
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية ضربت وسط تركيا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T00:37+0000
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن المركز أن الهزة الأرضية كانت على عمق 5 كيلومترات، وأن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 29 كيلومترًا جنوب غرب قهرمان مرعش، وهي منطقة تقع جنوب تركيا.وأشارت البيانات أيضا إلى وقوع هزة أرضية أخرى في وسط تركيا على بُعد 80 كيلومترًا، بين الغرب والشمال الغربي من مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد.وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين.وكشفت المراصد العالمية، آنذاك أن مركز تلك الزلازل كان ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.يذكر أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يعيشون في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.
https://sputnikarabic.ae/20230725/مشهد-مهيب-لاهتزاز-جبال-تركيا-بعد-زلزال-عنيف-فيديو-1079376015.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/تركيا-زلزال-بقوة-53-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-جنوبي-البلاد-1079968605.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
هزة أرضية تضرب وسط تركيا
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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية ضربت وسط تركيا بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.
ونقلت صحيفة
"الوطن" عن المركز أن الهزة الأرضية كانت على عمق 5 كيلومترات، وأن بؤرة الزلزال وقعت على بُعد 29 كيلومترًا جنوب غرب قهرمان مرعش، وهي منطقة تقع جنوب تركيا.
وأشارت البيانات أيضا إلى وقوع هزة أرضية أخرى في وسط تركيا على بُعد 80 كيلومترًا، بين الغرب والشمال الغربي من مدينة غازي عنتاب جنوب البلاد.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلاده إلى 50 ألفا و500 فرد.
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض
وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة
7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين.
وكشفت المراصد العالمية، آنذاك أن مركز تلك الزلازل كان
ولاية كهرمان مرعش، لكنها خلَّفت دمارا ماديا ضخما في 11 ولاية تركية.
يذكر أن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يعيشون في الولايات الجنوبية من تركيا والتي شهدت أضرارا كبيرة جراء الزلزال، وذلك لقربها من بلادهم.