https://sputnikarabic.ae/20231011/في-حالة-نشوب-حرب-شاملة-بين-إيران-وإسرائيل-أيهما-أقوى-عسكريا-1081901256.html

في حالة نشوب حرب شاملة بين إيران وإسرائيل... مقارنة بين القوتين العسكريتين

في حالة نشوب حرب شاملة بين إيران وإسرائيل... مقارنة بين القوتين العسكريتين

نشر موقع إيراني تقريرا حول القدرات العسكرية لكل من إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن الأحداث الحالية بين الفلسطينيين والإسرائليين أثارت تساؤلات حول تأثير الصراع... 11.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-11T11:06+0000

2023-10-11T11:06+0000

2023-10-11T11:06+0000

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ولفت تقرير موقع "رويداد 24" إلى تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري الإيراني أجرى محاكاة لاستهداف مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلال إحدى مناوراته العسكرية، بينما تؤكد إسرائيل استعدادها لشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، إلى أن الجيشين الإيراني والإسرائيلي يصنفان ضمن أضخم 20 جيشا في العالم، من حيث القوة التقليدية.وبينما تصنف إسرائيل ضمن الدول النووية، التي لا تعترف بامتلاك سلاح نووي، فإن إيران تنفي امتلاكها أي سلاح نووي.ما هي قدرات الجيش الإيراني؟يصنف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 17 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وتقدر ميزانية دفاعه بـ5.5 مليار دولار.يصل عدد جنود الجيش الإيراني إلى مليون و15 ألف جندي بينهم:وتصنف القوات الجوية الإيرانية في المرتبة رقم 21 عالميا بـ541 طائرة حربية تضم:وتضم القوات البرية الإيرانية آلاف الدبابات والمركبات العسكرية ووحدات المدفعية والصواريخ كما يلي:ويصنف الأسطول الحربي الإيراني في المرتبة رقم 32 عالميا ويضم 101 وحدة بحرية أبرزها:كما تمتلك إيران قوة دعم لوجستي تضم أسطولا تجاريا مكون من 893 سفينة و4 موانئ رئيسية و319 مطارا.ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أضخم 145 جيشا في العالم، وتقدر ميزانية دفاعه بـ24.3 مليار دولار.يصل عدد جنود الجيش الإسرائيلي إلى 646 ألف جندي بينهم:وتصنف القوات الجوية الإسرائيلية في المرتبة رقم 18عالميا بـ601 طائرة حربية تضم:وتضم القوات البرية الإسرائيلية آلاف الدبابات والمركبات العسكرية ووحدات المدفعية والصواريخ كما يلي:ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا ويضم 67 وحدة بحرية أبرزها:كما تمتلك إسرائيل قوة دعم لوجستي تضم أسطولا تجاريا مكون من 41 سفينة و5 موانئ رئيسية و42 مطارا.وبينما دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الفريق الأول تشارلز براون، أمس الثلاثاء، إيران إلى عدم التورط في النزاع الجاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فقد أكدت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة أن طهران ليست ضالعة في عملية "طوفان الأقصى"، التي بدأتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، السبت الماضي.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في وقت سابق، أن إيران سترد بقوة على إسرائيل في حال القيام بعمل ضدها"، مشيرا إلى أن غض أمريكا وبعض دول أوروبا النظر عن جرائم الكيان الإسرائيلي لوضع المقاومة بموقع المتهم والمدان، أمر مرفوض.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231010/رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكي-يدعو-إيران-إلى-عدم-التورط-في-النزاع-بين-إسرائيل-وحماس-1081845664.html

https://sputnikarabic.ae/20230924/وزارة-الدفاع-الإيرانية-تعلن-عن-الصاروخ-الاستراتيجي-المخصص-لـضرب-إسرائيل-1081346335.html

https://sputnikarabic.ae/20221128/القوات-الجوية-الأمريكية-والإسرائيلية-تنفذان-مناورات-تحاكي-قصف-منشآت-إيران-النووية-1070643237.html

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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل