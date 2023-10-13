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https://sputnikarabic.ae/20231013/باحثة-فلسطينية-تكشف-عن-أوضاع-كارثية-لقطاع-الصحة-في-غزة-صور-1081991079.html
باحثة فلسطينية تكشف عن أوضاع كارثية لقطاع الصحة في غزة... صور
باحثة فلسطينية تكشف عن أوضاع كارثية لقطاع الصحة في غزة... صور
كشفت أستاذة العلوم السياسية، حكمت المصري من قطاع غزة، عن أوضاع كارثية وشبه انهيار لمنظومة المستشفيات بالقطاع. 13.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-13T23:15+0000
2023-10-14T07:28+0000
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وقالت المصري لـ"سبوتنيك" إنه "مع تصاعد موجة العدوان الإسرائيلي، فبديلا من أن يقف المستشفى الأردني مع أبناء غزة المكلوم يقرر استعداده للمغادرة والانسحاب من غزة مع كامل معداته الطبية والاحتياجات الدوائية وإبقاء شعبنا ينزف".وأضافت أن مستشفى بيت حانون ومستشفى الذرة توقفا عن العمل، فيما تلقى مستشفى العودة إنذارا للساعة السادسه صباحا لإخلائه ليتم قصفه، من ناحية أخرى يضع مستشفى الشفاء المركزي المصابين على الأرض من كثرة أعدادهم.واختتمت بالتعليق على مسألة دخول المساعدات العينية للقطاع في هذه الفترة الحرجة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، قائلة: "نعم للجوع ولا للركوع".وفي سياق متصل، جدد الجيش الإسرئيلي، اليوم السبت، دعوته لسكان غزة بمغادرة القطاع إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتهم.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان وصفه بالمهم لسكان مدينة غزة، إن جيش الدفاع سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذًى بين الساعات 10:00- 16:00".وأضاف أدرعي، "من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس"، متابعا: "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاخرجوا نحو الجنوب حسب تعليماتنا، مؤكدا على أن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة".يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "الضربة الأولى استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية وتجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".أعقب ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاقه عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وعمدت "حماس" إلى أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.وعززت حماس هجومها بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، كما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231014/الجيش-الإسرائيلي-طائرة-مسيرة-قتلت-عددا-من-المسلحين-حاولوا-التسلل-من-لبنان-1081988856.html
https://sputnikarabic.ae/20231014/بوريل-إجلاء-مليون-فلسطيني-من-شمال-قطاع-غزة-أمر-خطير-للغاية-وشبه-مستحيل-1081987530.html
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العالم العربي, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, حصري, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

باحثة فلسطينية تكشف عن أوضاع كارثية لقطاع الصحة في غزة... صور

23:15 GMT 13.10.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 14.10.2023)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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حصري
كشفت أستاذة العلوم السياسية، حكمت المصري من قطاع غزة، عن أوضاع كارثية وشبه انهيار لمنظومة المستشفيات بالقطاع.
وقالت المصري لـ"سبوتنيك" إنه "مع تصاعد موجة العدوان الإسرائيلي، فبديلا من أن يقف المستشفى الأردني مع أبناء غزة المكلوم يقرر استعداده للمغادرة والانسحاب من غزة مع كامل معداته الطبية والاحتياجات الدوائية وإبقاء شعبنا ينزف".
وأضافت أن مستشفى بيت حانون ومستشفى الذرة توقفا عن العمل، فيما تلقى مستشفى العودة إنذارا للساعة السادسه صباحا لإخلائه ليتم قصفه، من ناحية أخرى يضع مستشفى الشفاء المركزي المصابين على الأرض من كثرة أعدادهم.
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
1/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
2/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
3/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
4/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
5/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
6/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
© Photoشهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي
7/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
1/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
2/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
3/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
4/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
5/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
6/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
7/7
© Photo
شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي جراء الغارات الأخيرة على شمال قطاع غزة
واختتمت بالتعليق على مسألة دخول المساعدات العينية للقطاع في هذه الفترة الحرجة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، قائلة: "نعم للجوع ولا للركوع".
وفي سياق متصل، جدد الجيش الإسرئيلي، اليوم السبت، دعوته لسكان غزة بمغادرة القطاع إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتهم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، في بيان وصفه بالمهم لسكان مدينة غزة، إن جيش الدفاع سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذًى بين الساعات 10:00- 16:00".
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وأضاف أدرعي، "من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس"، متابعا: "إذا كنتم تهتمون بأنفسكم وبأحبائكم، فاخرجوا نحو الجنوب حسب تعليماتنا، مؤكدا على أن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة".
يذكر أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، كان قد أعلن، يوم السبت الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "الضربة الأولى استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية وتجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
أعقب ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاقه عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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وعمدت "حماس" إلى أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة.
وعززت حماس هجومها بإطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، كما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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