https://sputnikarabic.ae/20231015/اليونيفيل-تعلن-إصابة-مقرها-في-جنوب-لبنان-بصاروخ-1082039889.html

"اليونيفيل" تعلن إصابة مقرها في جنوب لبنان بصاروخ

"اليونيفيل" تعلن إصابة مقرها في جنوب لبنان بصاروخ

أعلنت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل)، مساء اليوم الأحد، أن "الصراع العسكري مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية". 15.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-15T17:34+0000

2023-10-15T17:34+0000

2023-10-15T17:34+0000

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وقالت اليونيفيل، في بيان لها، إن "مقرها في جنوب لبنان أصيب بصاروخ"، مشيرة إلى استمرار الصراع العسكري رغم الجهوده التي تبذلها لوقفه.وأضاف البيان أن "اليونيفيل يذكّـر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، عن "قصف مواقع عسكرية إسرائيلية بأسلحة مباشرة ومناسبة". وقال "حزب الله، إن "المقاومة، هاجمت خمسة مواقع صهيونية حدودية وهي: "جل العلام"، "بركة ريشا"، موقع "راميا"، موقع "المنارة" وموقع "العباد".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، أنه يقوم بقصف موقع إطلاق الصواريخ من لبنان، وقال إنه "اعترض 5 صواريخ من أصل 9 أطلقت من لبنان، باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وفي وقت سابق، قُتل الصحفي في وكالة "رويترز"، عصام عبد الله، فيما أصيب 5 آخرون، جراء قصف إسرائيلي جنوبي لبنان، يوم الجمعة الماضية، وذلك في أثناء تغطيتهم للأحداث والتطورات الأمنية في قرية علما الشعب الحدودية.ظجاء القصف الإسرائيلي مستهدفا تجمعا للصحفيين العاملين لدى وسائل إعلام مختلفة خلال تأديتهم واجباتهم الإعلامية، بعد أن شهدت المنطقة تصعيدا عسكريا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مواقع-عسكرية-لـحزب-الله-في-لبنان-1082036563.html

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