https://sputnikarabic.ae/20231016/رئيس-دائرة-التنمية-الاقتصادية-في-أبو-ظبي-الإمارات-استثمرت-مليارات-الدولارات-لمكافحة-التغير-البيئي-1082053193.html
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي: الإمارات استثمرت مليارات الدولارات لمكافحة التغير البيئي
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي: الإمارات استثمرت مليارات الدولارات لمكافحة التغير البيئي
قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أحمد جاسم الزعابي، اليوم الإثنين، إن "منتدى الاستثمار العالمي بأبو ظبي الثامن، يأتي في ظل المتغيرات الكبيرة التي... 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T08:39+0000
2023-10-16T08:39+0000
2023-10-16T08:39+0000
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سبوتنيك. وأضاف في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي، أن "الإمارات أولت اهتماما كبيرا بتنويع اقتصادها، والاستثمار في مجالات عدة، خاصة الطاقة المتجددة، إذ حقننا الكثير من الإنجازات العالمية في مجال الاقتصاد، وأنشأنا الكثير من المشاريع المختلفة مع المجتمع الدولي".وتابع مؤكدا أن "الاستثمار في القطاعات المختلفة حقق عوائد استثمارية إضافية في عام 2022 تقدّر بنحو 25 مليار دولار، إذ تم فتح أبواب جديدة للاستثمار والتجارة في مجالات عدة".وشدد الزعابي على أن "بلاده ملتزمة بتعهداتها في مجال التنمية المستدامة، ومعاييرها، معربا عن تطلعات الإمارات للتعاون مع الدول المختلفة لمواجهة ما يطرأ في مجال التغير المناخي".وأشار إلى أن "الإمارات استثمرت مليارات الدولارات للحد من الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع السعي إلى نقص انبعاثات الكربون ليصل إلى نسبة صفر".وبيّن أنه "تم رصد الكثير من الموارد للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل رئيسي، مؤكدا أن بلاده تتصرف بمسؤولية واهتمام إزاء هذه القضايا".وانطلقت اليوم الاثنين بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي، الذي يُنظّم مرة كل عامين، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.ويركز المؤتمر بشكل خاص على “الاستثمار في التنمية المستدامة"، في ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, أبو ظبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن, أبو ظبي
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي: الإمارات استثمرت مليارات الدولارات لمكافحة التغير البيئي
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قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، أحمد جاسم الزعابي، اليوم الإثنين، إن "منتدى الاستثمار العالمي بأبو ظبي الثامن، يأتي في ظل المتغيرات الكبيرة التي تظهر في المشهد العالمي، والتي من المقرر أن نناقشها خلال محادثات واجتماعات المنتدى".
سبوتنيك. وأضاف في كلمته بافتتاح أعمال الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في أبو ظبي، أن "الإمارات أولت اهتماما كبيرا بتنويع اقتصادها، والاستثمار في مجالات عدة، خاصة الطاقة المتجددة، إذ حقننا الكثير من الإنجازات العالمية في مجال الاقتصاد، وأنشأنا الكثير من المشاريع المختلفة مع المجتمع الدولي".
وتابع مؤكدا أن "الاستثمار في القطاعات المختلفة حقق عوائد استثمارية إضافية في عام 2022 تقدّر بنحو 25 مليار دولار، إذ تم فتح أبواب جديدة للاستثمار والتجارة في مجالات عدة".
وشدد الزعابي على أن "بلاده ملتزمة بتعهداتها في مجال التنمية المستدامة، ومعاييرها، معربا عن تطلعات الإمارات للتعاون مع الدول المختلفة لمواجهة ما يطرأ في مجال التغير المناخي
".
وأشار إلى أن "الإمارات استثمرت مليارات الدولارات للحد من الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع السعي إلى نقص انبعاثات الكربون
ليصل إلى نسبة صفر".
وبيّن أنه "تم رصد الكثير من الموارد للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل رئيسي، مؤكدا أن بلاده تتصرف بمسؤولية واهتمام إزاء هذه القضايا".
وانطلقت اليوم الاثنين بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي
، الذي يُنظّم مرة كل عامين، بمشاركة أكثر من 7 آلاف من أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من 160 دولة.
ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات، بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
ويركز المؤتمر بشكل خاص على “الاستثمار في التنمية المستدامة"، في ظل الظروف والتطورات العالمية الحالية، ويتناول من خلال جلساته، القضايا الملحة مثل الأمن الغذائي، والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الصحية، وتحديات وحلول سلاسل الإمداد العالمية.