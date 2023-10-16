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https://sputnikarabic.ae/20231016/وكالة-إصابة-4-أشخاص-نتيجة-قصف-إسرائيلي-بالفوسفور-جنوبي-لبنان-1082078820.html
وكالة: إصابة 4 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي بالفوسفور جنوبي لبنان
وكالة: إصابة 4 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي بالفوسفور جنوبي لبنان
أصيب 4 لبنانيين، بينهم رئيس الدفاع المدني في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، نتيجة قصف إسرائيلي بالفوسفور. 16.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-16T19:42+0000
2023-10-16T19:42+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية، عملت على نقل 4 إصابات من ضمنهم رئيس مركز "علما الشعب" في الدفاع المدني اللبناني خالد قريطم إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور جنوبي البلاد، بعد أن تعرضوا للاختناق نتيجة تعرض البلدة للقصف الفوسفوري من قبل قوات الاحتلال".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية.وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن "قواته على الحدود اللبنانية تعرضت لإطلاق نار من لبنان وقامت المدفعية بالقصف على مصدر إطلاق النار".وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه عثر على 20 منصة لإطلاق الصواريخ جنوبي لبنان.وذكر، في بيان له، أنه "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في حراج بلدتي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم العاشر على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.ونشر "حزب الله"، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".فيما صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء ذات اليوم، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231016/الجيش-اللبناني-العثور-على-20-منصة-لإطلاق-الصواريخ-جنوبي-لبنان-1082064877.html
https://sputnikarabic.ae/20231016/نتنياهو-يوجه-رسالة-إلى-إيران-وحزب-الله-ويتعهد-بـسحق-حماس-1082067084.html
https://sputnikarabic.ae/20231016/ميقاتي-لبنان-في-عين-العاصفة-ولا-يمكن-لأحد-أن-يتكهن-بما-قد-يحدث-1082062248.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, أخبار حزب الله, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي

وكالة: إصابة 4 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي بالفوسفور جنوبي لبنان

19:42 GMT 16.10.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالقصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أصيب 4 لبنانيين، بينهم رئيس الدفاع المدني في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، نتيجة قصف إسرائيلي بالفوسفور.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية، عملت على نقل 4 إصابات من ضمنهم رئيس مركز "علما الشعب" في الدفاع المدني اللبناني خالد قريطم إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور جنوبي البلاد، بعد أن تعرضوا للاختناق نتيجة تعرض البلدة للقصف الفوسفوري من قبل قوات الاحتلال".
أفراد من الجيش اللبناني يقومون بدورية على الجانب اللبناني من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في قرية كفركلا الجنوبية، لبنان، 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
الجيش اللبناني: العثور على 20 منصة لإطلاق الصواريخ جنوبي لبنان
12:25 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية.
وقال "حزب الله"، في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، إن "قواته على الحدود اللبنانية تعرضت لإطلاق نار من لبنان وقامت المدفعية بالقصف على مصدر إطلاق النار".
وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه عثر على 20 منصة لإطلاق الصواريخ جنوبي لبنان.
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
نتنياهو يوجه رسالة إلى إيران و"حزب الله" ويتعهد بـ"سحق حماس"
14:00 GMT
وذكر، في بيان له، أنه "بعد عملية مسح وتفتيش للمناطق الحدودية، عثرت وحدة من الجيش على 20 منصة إطلاق صواريخ، 4 منها تحمل صواريخ معدة للإطلاق في حراج بلدتي القليلة والشعيتية، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها".
يشار إلى أن حدود إسرائيل مع كل من سوريا ولبنان، تشهد حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم العاشر على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عزلا كاملا لمسافة 4 كيلو متر مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.
ونشر "حزب الله"، السبت الماضي، فيديو يوثق هجمات أطلقها تجاه عدد من المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالصواريخ الموجهة وقذائف الهاون‎، مشيرا إلى أن "الهجمات استهدفت مواقع في "الرادار" و"رويسات العلم" و"السماقة" و"زبدين" و"رمثا"، وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
ميقاتي: لبنان في عين العاصفة ولا يمكن لأحد أن يتكهن بما قد يحدث
11:44 GMT
فيما صرّح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن "وضع المقاومة اليوم ممتاز، وجميع السيناريوهات جاهزة بالكامل"، وذلك بالتوازي مع ما أعلنه الحزب، مساء ذات اليوم، عن مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما يرفع عدد قتلى الحزب منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 4.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
"اليونيفيل" تعلن إصابة مقرها في جنوب لبنان بصاروخ
أمس, 17:34 GMT
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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