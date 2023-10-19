https://sputnikarabic.ae/20231019/أرقام-عن-خسائر-القطاع-الصحي-في-غزة-1082189113.html
أرقام عن خسائر القطاع الصحي في غزة
أرقام عن خسائر القطاع الصحي في غزة
قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن الوضع الصحي في غزة يخرج عن السيطرة، مطالبةً بالسماح للمساعدات المنقذة للحياة بدخول القطاع لأن هناك ضحايا يفقدون... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T10:08+0000
2023-10-19T10:08+0000
2023-10-19T10:08+0000
طوفان الأقصى
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واستهدف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة العديد من المستشفيات، مما أدى إلى تراجع قدرتها على التعامل مع آلاف المصابين، الذين فاقت أعدادهم القدرة الفعلية للقطاع الصحي في القطاع بأكمله.وبينما خرجت بعض المستشفيات جزئيا من الخدمة بسبب نقص الوقود، الذي منعت إسرائيل دخوله للقطاع، فإن مستشفيات أخرى تعرضت لقصف مباشر تسبب في مقتل مرضى وأطقم طبية.ويعد المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" نموذجا بارزا لخسائر القطاع الصحي في غزة نتيجة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة، حيث شهد مقتل 471 شخصا وإصابة 314 آخرين، في ضربة واحدة وصفتها وزارة الصحة الفلسطينية بأنها "مجزرة لا مثيل لها".إخلاء المستشفياتأصدرت إسرائيل أوامر بإخلاء نحو 20 مستشفى تخدم أكثر من مليون شخص شمالي القطاع، وهو الأمر الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المستحيل"، مشيرةً إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تضع عوائق كبيرة أمام فرق الطوارئ الطبية في محاولتها الوصول إلى أماكن الإصابات.وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي وزيادة عدد القتلى والمصابين مع نقص الإمدادات الطبية.وقالت منظمة الصحة العالمية إن أعداد الجثث في المستشفيات فاقت طاقة ثلاجات الموتى، محذرةً من كارثة بيئية، بينما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفشي بعض الأوبئة الخطيرة بسبب تراكم الجثث.وبحسب إحصاءات غير نهائية، فإن القطاع الصحي في غزة تعرض لـ34 هجوما نتج عنها:كما توقفت بعض الخدمات في مستشفى الصداقة التركي بسبب نقص الوقود، بينما تعطلت الخدمات الصحية الأساسية الخاصة بتقديم الخدمات لحالات الولادة ومرضى السرطان والضغط والسكري وأمراض القلب، بسبب تحول المستشفيات إلى خدمات الطوارئ المنقذة للحياة.مساعدات الصحة العالميةأرسلت منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحمل 78 مترا مكعبا من المساعدات الصحية، وطالبت بإدخالها فورا إلى غزة، تشمل:- أدوية خاصة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشكلات التنفستكفي لـ:كما شملت إمدادات صحية أساسية تكفي 300 شخص، بينها أدوية خاصة بالنساء الحوامل، إضافة إلى حقائب طبية ميدانية تكفي لـ235 جريحا.يذكر أن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصل لـ2778 قتيلا و9 آلاف و938 مصابا، بينهم 471 قتيلا و314 مصابا سقطوا في قصف مستشفى المعمداني فقط.وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وحذرت مما وصفته بـ"أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم"، مطالبةً بالسماح للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها والتي ترسلها دول أخرى بالوصول إلى غزة من مصر، عبر معبر رفح.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الصحة-العالمية-الوضع-في-غزة-يخرج-عن-السيطرة-وهناك-ضحايا-كل-ثانية-1082158126.html
https://sputnikarabic.ae/20231018/فلسطين-عربية-والقذيفة-أمريكية-تظاهرة-حاشدة-وسط-القاهرة-تنديدا-بقصف-مستشفى-المعمداني-فيديو-1082170212.html
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طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أرقام عن خسائر القطاع الصحي في غزة
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قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، إن الوضع الصحي في غزة يخرج عن السيطرة، مطالبةً بالسماح للمساعدات المنقذة للحياة بدخول القطاع لأن هناك ضحايا يفقدون حياتهم كل ثانية.
واستهدف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة العديد من المستشفيات، مما أدى إلى تراجع قدرتها على التعامل مع آلاف المصابين، الذين فاقت أعدادهم القدرة الفعلية للقطاع الصحي في القطاع بأكمله.
وبينما خرجت بعض المستشفيات جزئيا من الخدمة بسبب نقص الوقود، الذي منعت إسرائيل دخوله للقطاع، فإن مستشفيات أخرى تعرضت لقصف مباشر تسبب في مقتل مرضى وأطقم طبية.
ويعد المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" نموذجا بارزا لخسائر القطاع الصحي في غزة نتيجة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة، حيث شهد مقتل 471 شخصا وإصابة 314 آخرين، في ضربة واحدة وصفتها وزارة الصحة الفلسطينية بأنها "مجزرة لا مثيل لها".
أصدرت إسرائيل أوامر بإخلاء نحو 20 مستشفى
تخدم أكثر من مليون شخص شمالي القطاع، وهو الأمر الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بـ"المستحيل"، مشيرةً إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تضع عوائق كبيرة أمام فرق الطوارئ الطبية في محاولتها الوصول إلى أماكن الإصابات.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأزمة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي وزيادة عدد القتلى والمصابين مع نقص الإمدادات الطبية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن أعداد الجثث في المستشفيات فاقت طاقة ثلاجات الموتى، محذرةً من كارثة بيئية، بينما حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفشي بعض الأوبئة الخطيرة بسبب تراكم الجثث.
وبحسب إحصاءات غير نهائية، فإن القطاع الصحي في غزة تعرض لـ34 هجوما
نتج عنها:
مقتل 11 فردا من الأطقم الطبية وإصابة 16 آخرين.
أبرز المستشفيات التي تضررت من القصف الإسرائيلي:
الأهلي العربي "المعمداني".
المستشفى الميداني الإماراتي.
مركز حيدر عبد الشافي الصحي.
كما توقفت بعض الخدمات في مستشفى الصداقة التركي بسبب نقص الوقود، بينما تعطلت الخدمات الصحية الأساسية الخاصة بتقديم الخدمات لحالات الولادة ومرضى السرطان والضغط والسكري وأمراض القلب، بسبب تحول المستشفيات إلى خدمات الطوارئ المنقذة للحياة.
أرسلت منظمة الصحة العالمية طائرة مساعدات تحمل 78 مترا مكعبا من المساعدات الصحية، وطالبت بإدخالها فورا إلى غزة، تشمل:
- أدوية خاصة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشكلات التنفس
كما شملت إمدادات صحية أساسية تكفي 300 شخص، بينها أدوية خاصة بالنساء الحوامل، إضافة إلى حقائب طبية ميدانية تكفي لـ235 جريحا.
يذكر أن ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصل لـ2778 قتيلا و9 آلاف و938 مصابا، بينهم 471 قتيلا و314 مصابا سقطوا في قصف مستشفى المعمداني فقط.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وحذرت مما وصفته بـ"أسوأ الكوارث الإنسانية
في العالم"، مطالبةً بالسماح للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها والتي ترسلها دول أخرى بالوصول إلى غزة من مصر، عبر معبر رفح.