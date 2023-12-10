https://sputnikarabic.ae/20231210/إيران-تطالب-بمحاسبة-أمريكا-وبريطانيا-وكندا-باعتبارهم-شركاء-للجرائم-الإسرائيلية-1083952160.html

إيران تطالب بمحاسبة أمريكا وبريطانيا وكندا باعتبارهم شركاء للجرائم الإسرائيلية

إيران تطالب بمحاسبة أمريكا وبريطانيا وكندا باعتبارهم شركاء للجرائم الإسرائيلية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، "بشدة ما قامت به الحكومات الأمريكية والبريطانية والكندية من فرض عقوبات على بعض المواطنين الإيرانيين"، مؤكدة أنها... 10.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-10T14:39+0000

2023-12-10T14:39+0000

2023-12-10T14:39+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه "يجب محاسبة حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وبریطانیا وكندا باعتبارها شركاء في جرائم الكیان الصهيوني، وخاصة الدعم السياسي والعسكري والاستخباري والإعلامي الواضح لجرائم الحرب، التي يرتكبها في غزة خلال الشهرين الماضيين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف كنعاني: "الدول التي لها سجل أسود من الاستعمار والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الأقليات والمهاجرين والسكان الأصليين داخل أراضيها وفي جميع أنحاء العالم، تسعی وراء حرف الرأي العام العالمي عن أعمالها المعادية للإنسانية وتعاونها الكامل مع الجرائم ضد الإنسانية، التي يرتكبها الكیان الصهيوني القاتل للأطفال، بمثل هذه التصرفات المنحازة والدراماتيكية"، مؤكدا أن "هذه الدول تلحق ظلمًا كبيرًا بالمفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان بسلوكها المزدوج".وانتقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق اليوم، "الفيتو" الأمريكي الأخير ضد مشروع قرار ‏‏"وقف النار الفوري" في قطاع غزة، والذي ناقشه مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي.‏وكتب رئيسي على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "أمريكا وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي لوقف جرائم حرب الصهاينة في فلسطين، إلا أنها استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار، لتثبت بأن الجذور الرئيسية لهذه الحرب والجرائم ووقود آلة القتل الجماعي"الإسرائيلية" تعود إليها، وأنها أهم داعم لقتل النساء والأطفال الأبرياء في غزة".يشار إلى أن أمريكا استخدمت، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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