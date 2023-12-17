https://sputnikarabic.ae/20231217/خبيرعسكري-يمني-لـسبوتنيك-أي-دولة-عربية-تشارك-في-التحالف-الأمريكي-تتحول-إلى-هدف-مشروع-للمقاومة-1084220818.html

خبيرعسكري يمني لـ"سبوتنيك": أي تعاون عربي مع التحالف الأمريكي يتحول إلى هدف مشروع للمقاومة

خبيرعسكري يمني لـ"سبوتنيك": أي تعاون عربي مع التحالف الأمريكي يتحول إلى هدف مشروع للمقاومة

أكد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني في صنعاء، أن "أنصار الله لديها الكثير من المفاجآت وأسلحة الردع للتصدي لأي عدوان صهيوني أمريكي أو ممن يتحالفون... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T19:03+0000

2023-12-17T19:03+0000

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وقال راشد في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لدينا كل الإمكانيات والقدرات العسكرية، علاوة على أن عدالة القضية هي قوة أخرى داعمة لنا في السيطرة على البحر الأحمر من الناحية الاستراتيجية".وتابع: "لدينا من التقنيات الحديثة والأجهزة التكنولوجية القادرة على الرصد والتتبع وجمع المعلومات عن كل السفن التي تدخل إلى البحر الأحمر، هذا بجانب وجود سلاح بحري مناسب قادر على استهداف كافة أنواع السفن الخاصة بتحالف العدوان".وأضاف الخبير العسكري، أن "تواجد أي تحالف دولي الآن بالبحر الأحمر هو بمثابة دافع لنا لقطع ووقف تحركات السفن بالكامل في البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى خروج احتجاجات عارمة في الغرب ضد هذا التحالف أيضا، نتيجة لتأثر تلك البلاد بقطع ومنع النفط والبضائع من الوصول إليهم من ثلاث قارات على وجه التحديد".وأشار راشد، إلى أن "صنعاء تؤازر القضية الفلسطينية بكل قوة بعد أن خرج الكيان الصهيوني عن كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية في الحرب الغاشمة والإبادة الجماعية والتدمير والقتل وعمليات الإبادة بحق الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة الفلسطيني، علاوة على التعنت ورفض كل الدعوات المطالبة بوقف الحرب".وأوضح الخبير العسكري، أن "أي تضامن عربي مع الدعوات الأمريكية لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في البحر الأحمر كما يدعون، سوف يشعل الاحتجاجات في الوطن العربي بصورة كبيرة، وبالتالي نحن نمتلك كل الأوراق التي يمكنها إسقاط أي من تلك التحركات الأمريكية والإسرائيلية والمتحالفين معهم، لأن باب المندب هو ممر استراتيجي عربي".وأردف راشد، أن "التحالفات موجودة في البحر الأحمر ولديهم القواعد العسكرية الخاصة بهذا الأمر في القرن الأفريقي، لذا فإن التصريحات المتكررة عن تحالفات في البحر الأحمر لا تعدوا كونها تصريحات إعلامية ولا تمثل أي أهمية بالنسبة للجيش اليمني "صنعاء"، في المقابل لدينا السلاح الردعي القادر على إخراج السفن والبارجات التي أتت".وأكد أن "الجيش اليمني يفرق وفقا لعمليات الرصد والتحري بين السفن الذاهبة للكيان الصهيوني (إسرائيل) وبين الأساطيل الأخرى المتواجدة في البحر الأحمر، مثل الأسطول المصري والذي نعتبره أمن قومي عربي، وما نقوم به هو للحفاظ على الأمن القومي العربي والإسلامي ومنع تدنيس المسجد الأقصى، ويأتي هذا وفقا لاتفاقات عربية عديدة تم توقيعها في العقود السابقة"، مشيرا إلى أن "توقف استهداف السفن يرتبط بوقف الحرب وفك الحصار عن غزة وعموم الأراضي المحتلة".وشدد الخبير العسكري، على أن "دخول أو انضمام أي دولة عربية للتحالف الذي تدعو له واشنطن والكيان الصهيوني في البحر الأحمر، يعتبر كارثة لم تحدث في التاريخ العربي على الإطلاق، وبالتالي فإن مشاركة أي دولة عربية في التحالف الأمريكي، ستصبح كل مرافقها الاقتصادية والاستراتيجية هدفا مشروعا لنا، وسوف تتحول الحرب إلى حرب إقليمية كبيرة جدا وحتى في داخل السعودية".وأكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، أن "اليمن ينتظر تشكيل أقذر تحالف عرفه التاريخ لخوض أشرف معركة عرفها التاريخ".وحذر عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي، من سعي أمريكا لإنشاء تحالف دولي ضد اليمن"، مشيراً إلى أن "العالم لم ينسَ بعد عار السكوت على جرائم الإبادات الجماعية السابقة".وأفادت صحيفة أمريكية، يوم أمس السبت، نقلا عن مسؤولين لم يكشف عن أسمائهم، بأن البنتاغون أرسل مؤخرا مجموعة حاملات طائرات هجومية مع حاملة الطائرات النووية "دوايت أيزنهاور" إلى خليج عدن على خلفية هجمات "أنصار الله" على سفن في البحر الأحمر.وأوضح أحد المسؤولين للصحيفة: "نقل البنتاغون، في الأيام الأخيرة، مجموعة حاملات طائرات ضاربة بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي (العربي) إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على هجمات أنصار الله".وأشار أحد المسؤولين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، للصحيفة، إلى أن الجيش الأمريكي أتاح للقادة الفرصة "لضرب أنصار الله".وأوضحت بوابة "سيمافور"، نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن البنتاغون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.وذكرت بوابة "منطقة الحرب"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في البنتاغون لم يذكر اسمه، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارته للشرق الأوسط، سيعلن عن إطلاق عملية تضم قوات دولية لمكافحة تهديدات "أنصار الله" على خلفية الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.وحذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق، من أنها ستهاجم أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر، منها مجموعة الشحن الفرنسية "CMA CGM" التي أوقفت جميع رحلاتها مؤقتا عبر البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون، يوم أمس السبت، أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة دون طيار أُطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها "أنصار الله".يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

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