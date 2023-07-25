https://sputnikarabic.ae/20230725/7-دول-من-يملك-القوة-العسكرية-الأضخم-في-أفريقيا؟-1079393136.html

7 دول… من يملك القوة العسكرية الأضخم في أفريقيا؟

7 دول… من يملك القوة العسكرية الأضخم في أفريقيا؟

تصنف بعض الجيوش الأفريقية ضمن أقوى جيوش العالم على قائمة تضم 145 دولة، وتمتلك 7 منها نحو 10 آلاف دبابة، وآلاف الطائرات الحربية، إضافة إلى مئات الوحدات البحرية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T19:25+0000

2023-07-25T19:25+0000

2023-07-25T19:25+0000

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ورغم أن عدد الدول الأفريقية يتجاوز الـ 50 دولة، إلا أن إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لا تتضمن إلا 38 دولة أفريقية فقط.وفيما يلي حجم القوة العسكرية لأقوى 7 جيوش أفريقية:الجيش المصرييصنف الجيش المصري في المرتبة رقم 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الأولى أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 4.3 مليار دولار.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي، بينهم 440 ألفا قوات عاملة، و480 ألفا قوات احتياطية، و300 ألف قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش المصري عتادا عسكريا ضخما يضم:الجيش الجزائرييصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الثانية أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو 10 مليارات دولار.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الجزائري بـ 465 ألف جندي، بينهم 130 ألفا قوات عاملة، و135 ألفا قوات احتياطية، و200 ألف قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الجزائري عتادا عسكريا ضخما يضم:جيش جنوب أفريقيايصنف جيش جنوب أفريقيا في المرتبة رقم 33 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 3 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو 2.8 مليار دولار.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الجنوب أفريقي بـ 232 ألف جندي، بينهم نحو 40 ألفا قوات عاملة، ونحو 12 ألفا قوات احتياطية و180 ألفا قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الجنوب أفريقي عتادا عسكريا يضم:الجيش النيجيرييصنف الجيش النيجيري في المرتبة رقم 36 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 4 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو 3.5 مليار دولار.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش النيجيري بـ 215 ألف جندي، بينهم 135 ألفا قوات عاملة، و80 قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية.ويمتلك الجيش النيجيري عتادا عسكريا يضم:الجيش الإثيوبييصنف الجيش الإثيوبي في المرتبة رقم 49 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 5 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بـ 538 مليون دولار.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الإثيوبي بـ 150 ألف جندي عامل، ولا تمتلك قوات احتياطية أو قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الإثيوبي عتادا عسكريا يضم:أنغولايصنف الجيش الأنغولي في المرتبة رقم 55 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة السادسة أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو مليار دولار.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش الأنغولي بـ 117 ألف جندي، بينهم 107 آلاف جندي عامل و 10 آلاف فرد قوات شبه عسكرية، ولا توجد قوات احتياطية.ويمتلك الجيش الأنغولي عتادا عسكريا يضم:الجيش المغربييصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويأتي في المرتبة الـ 7 أفريقيا بحجم إنفاق دفاعي يقدر بنحو مليار دولار.ويقدر إجمالي عدد جنود الجيش المغربي بـ 375 ألف جندي، بينهم 200 ألف قوات عاملة و150 ألفا قوات احتياطية و25 ألفا قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش عتاداعسكريا يضم:وتشير الإحصائيات السابقة إلى أن أضخم 7 جيوش أفريقية تمتلك أكثر من ألفين و600 طائرة حربية، و9 آلاف و121 دبابة، إضافة إلى نحو 7 آلاف مدفع تضم مدافع ذاتية الحركة ومدافع مقطورة.

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