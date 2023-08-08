قوة لا مثيل لها… القدرات العسكرية لدول "بريكس" الـ 5
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy/
تضم مجموعة "بريكس" 5 دول يقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 400 مليار دولار، بينها 3 من أقوى جيوش العالم، ويصل عدد جنودها لنحو 11 مليون جندي، يمتلكون عتادا عسكريا لا مثيل له.
تأسست المجموعة بـ 4 دول في 2006، وانضمت إليها الدولة رقم 5 في 2011، وأصبحت تحمل اسم "بريكس"، وتمتد في 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ويقدر عدد سكانها بـ 3.2 مليار نسمة.
9 يوليو, 15:46 GMT
ما هي دول مجموعة "بريكس"؟
روسيا
الصين
الهند
البرازيل
جنوب أفريقيا
ما هي القدرات العسكرية لجيوش "بريكس" الـ 5؟
تضم المجموعة 3 من أضخم 4 جيوش في العالم، بينما يصنف العضوان الآخران في المرتبة الـ 12 والـ 33 عالميا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
روسيا: ثاني أضخم جيش في العالم.
الصين: ثالث أضخم جيش في العالم.
الهند: رابع أضخم جيش في العالم.
البرازيل: يصنف جيشها الـ 12 عالميا.
جنوب أفريقيا: يصنف جيشها رقم 33 عالميا.
2 فبراير, 07:23 GMT
ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لأكبر 3 جيوش في المجموعة (روسيا والصين والهند) بـ 366.8 مليار دولار، بينما يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي للجيوش الـ 5 إلى 388.3 مليار دولار.
الصين: في المرتبة الثانية عالميا والأولى بين أعضاء المجموعة بـ 230 مليار دولار.
روسيا: في المرتبة الثالثة عالميا والـ 2 بين أعضاء المجموعة بـ 82.6 مليار دولار.
الهند: في المرتبة الـ 4 عالميا والـ 3 بين أعضاء المجموعة بـ 54.2 مليار دولار.
البرازيل: في المرتبة رقم 19 عالميا والـ 4 بين أعضاء "بريكس" بـ 18.7 مليار دولار.
جنوب أفريقيا: في المرتبة رقم 59 عالميا والـ 5 في "بريكس" بـ 2.8 مليار دولار.
25 يوليو, 19:25 GMT
القوة البشرية لجيوش "بريكس"
تشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن إجمالي عدد جنود الجيوش الـ 5، الذي يشمل القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية يقدر بنحو 11.6 مليون فرد، ويشمل ذلك.
روسيا: إجمالي عدد جنود جيشها مليونا و330 ألف فرد بينهم 830 ألفا قوات عاملة و250 ألفا قوات احتياطية و250 ألفا قوات شبه عسكرية.
الصين: إجمالي عدد جنود جيشها 3 ملايين و135 ألف فرد بينهم مليونان قوات عاملة و510 آلاف قوات احتياطية و625 ألفا قوات شبه عسكرية.
الهند: إجمالي عدد جنود جيشها 5 ملايين و132 ألف فرد بينهم نحو 1.4 مليون فرد قوات عاملة ونحو 1.1 مليون فرد قوات احتياطية، و2.5 مليون فرد قوات شبه عسكرية.
البرازيل: إجمالي عدد جنود جيشها 2.1 مليون فرد بينهم 360 ألفا قوات عاملة و1.3 مليون فرد قوات احتياطية و400 ألف قوات شبه عسكرية.
11 يوليو, 14:55 GMT
العتاد العسكري التقليدي لجيوش الدول الـ 5
تشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" للجيوش الـ 5 في 2023 إلى أنها تمتلك:
10 آلاف و449 طائرة حربية.
22 ألفا و791 دبابة.
502 ألف و879 مركبة مدرعة.
9 آلاف و655 مدفعا ذاتيا.
9 آلاف و709 مدافع مقطورة.
8 آلاف و711 راجمة صواريخ.
ألف و782 وحدة بحرية.
سلاح "بريكس" النووي
تضم "بريكس" 3 قوى نووية، بينها أضخم قوة نووية في العالم، ويقدر حجم السلاح النووي لدى الدول الـ 3 بـ 6 آلاف و463 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي.
روسيا: أضخم قوة نووية في العالم بـ 5,889 قنبلة.
الصين: ثالث أضخم قوة نووية في العالم بـ 410 قنابل.
الهند: القوة النووية رقم 8 عالميا بـ 164 قنبلة.
يذكر أنه في 2022، أعلنت "بريكس" أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولا.
وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
12 فبراير, 14:52 GMT
ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" المقبلة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا، يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، حيث سيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
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