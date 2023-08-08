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قوة لا مثيل لها… القدرات العسكرية لدول "بريكس" الـ 5

قوة لا مثيل لها… القدرات العسكرية لدول "بريكس" الـ 5

تضم مجموعة "بريكس" 5 دول يقدر إنفاقها الدفاعي بنحو 400 مليار دولار، بينها 3 من أقوى جيوش العالم، ويصل عدد جنودها لنحو 11 مليون جندي، يمتلكون عتادا عسكريا لا... 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T20:27+0000

2023-08-08T20:27+0000

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تأسست المجموعة بـ 4 دول في 2006، وانضمت إليها الدولة رقم 5 في 2011، وأصبحت تحمل اسم "بريكس"، وتمتد في 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ويقدر عدد سكانها بـ 3.2 مليار نسمة.ما هي دول مجموعة "بريكس"؟ما هي القدرات العسكرية لجيوش "بريكس" الـ 5؟تضم المجموعة 3 من أضخم 4 جيوش في العالم، بينما يصنف العضوان الآخران في المرتبة الـ 12 والـ 33 عالميا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ويقدر حجم الإنفاق الدفاعي لأكبر 3 جيوش في المجموعة (روسيا والصين والهند) بـ 366.8 مليار دولار، بينما يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي للجيوش الـ 5 إلى 388.3 مليار دولار.القوة البشرية لجيوش "بريكس"تشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن إجمالي عدد جنود الجيوش الـ 5، الذي يشمل القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية يقدر بنحو 11.6 مليون فرد، ويشمل ذلك.العتاد العسكري التقليدي لجيوش الدول الـ 5تشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" للجيوش الـ 5 في 2023 إلى أنها تمتلك:سلاح "بريكس" النوويتضم "بريكس" 3 قوى نووية، بينها أضخم قوة نووية في العالم، ويقدر حجم السلاح النووي لدى الدول الـ 3 بـ 6 آلاف و463 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات موقع "ستاتيستا" الأمريكي.يذكر أنه في 2022، أعلنت "بريكس" أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولا.وأعربت 19 دولة على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.ومن المقرر أن تعقد قمة "بريكس" المقبلة في جوهانسبرغ، بجنوب أفريقيا، يومي 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، حيث سيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

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