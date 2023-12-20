https://sputnikarabic.ae/20231220/ارتفاع-عدد-القتلى-الفلسطينيين-في-غزة-إلى-20-ألف-قتيل-1084317331.html

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 20 ألف قتيل

ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى 20 ألف قتيل

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 20 ألف قتيل. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T21:06+0000

2023-12-20T21:06+0000

2023-12-20T21:06+0000

طوفان الأقصى

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649758_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd4eaf8a40ab3f7dbe258519d8c452bf.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء حرب "السيوف الحديدية" التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة إلى 20 ألف قتيل.وأكد المكتب في بيان له أن "75 يوما مرّت على حرب الإبادة الجماعية، وقد ارتكب خلالها جيش الاحتلال 1700 مجزرة، راح ضحيتها 26700 شهيدا ومفقودا، بينهم 20000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم 8000 شهيد من الأطفال، و6200 شهيدة من النساء، و310 شهداء من الطواقم الطبية، و35 شهيدا من الدفاع المدني، و97 شهيدا من الصحفيين".وأوضح البيان أنه ما يزال هناك 6700 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولا، و70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساء، فيما أصيب 52600 فلسطينيا.وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 23 مستشفى في قطاع غزة وأخرجها عن الخدمة، بالإضافة إلى استهداف 140 مؤسسة صحية.وحمَّل البيان "المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى جانب الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال".وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين خلال اشتباكات في مدينة غزة، مؤكدة أنها تمكنت من قتل 25 جنديا إسرائيليا، خلال الـ72 الساعة الماضية.وقالت "القسام" في بيان: "تمكن مجاهدو القسام، خلال الـ72 ساعة الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديًا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".وأضاف البيان أنه "تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلًا وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود".وأشار البيان إلى قصف مقرات وغرف القيادة الميدانية والحشود العسكرية الإسرائيلية، بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى "في كافة محاور القتال في قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 52 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231220/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-سيطرته-على-مركز-قيادة-حماس-في-غزة-فيديو-1084317067.html

https://sputnikarabic.ae/20231220/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-سنقتل-هنية-ومشعل-ولن-يموتا-ميتة-طبيعية-1084316001.html

https://sputnikarabic.ae/20231220/في-فشل-مخابراتي-جديد-لإسرائيل-إعلام-إسرائيلي-محمد-الضيف-في-حالة-أفضل-بكثير-من-ما-كنا-نعتقد-1084309822.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم