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https://sputnikarabic.ae/20231223/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مقتل-18-شخصا-في-قصف-إسرائيلي-بغزة-صور-وفيديو-1084376093.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 18 شخصا في قصف إسرائيلي بغزة.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 18 شخصا في قصف إسرائيلي بغزة.. صور وفيديو
قتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، مساء أمس الجمعة، في قصف نفذه طيران الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 23.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-23T00:24+0000
2023-12-23T00:24+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العالم العربي
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 18 شخصا في قصف إسرائيلي بغزة.. صور وفيديو

00:24 GMT 23.12.2023
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قتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، مساء أمس الجمعة، في قصف نفذه طيران الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الجيش الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
كما دمرت غارة نفذها طيران الجيش الإسرائيلي محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وامتدت لسبعة أيام؛ وجرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
كانت حركة حماس أعلنت، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، فضلا عن أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، أودى بحياة أكثر من 20 ألف مدني، جلهم من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي، حتى الآن.
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