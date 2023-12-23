تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 18 شخصا في قصف إسرائيلي بغزة.. صور وفيديو

قتل ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، مساء أمس الجمعة، في قصف نفذه طيران الجيش الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طيران الجيش الإسرائيلي قصف منزلا في شارع العشرين شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لمقتل 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.
كما دمرت غارة نفذها طيران الجيش الإسرائيلي محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وفقا لوكالة وفا.
وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طيران الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة، التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وامتدت لسبعة أيام؛ وجرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
كانت حركة حماس أعلنت، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، فضلا عن أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسمياً على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، أودى بحياة أكثر من 20 ألف مدني، جلهم من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي، حتى الآن.