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الصين: توسع "بريكس" دليل على آفاقها المشرقة
الصين: توسع "بريكس" دليل على آفاقها المشرقة
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، بأن توسع مجموعة "بريكس" أظهر آفاقها المشرقة. 03.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-03T18:56+0000
2024-01-03T18:56+0000
الصين
مجموعة بريكس
العالم
اقتصاد
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وأكد وانغ على ثقة الصين من مستقبل "بريكس" المشرق، وأن "آلية التعاون التي تنتهجها المجموعة زادت من التماسك والتأثير وأصبحت قوة إيجابية ومستقرة من أجل تحقيق منافع في الشؤون الدولية".وقال وانغ: "سنعمل مع جميع أعضاء بريكس سعيًا إلى تحقيق نتائج جديدة في التعاون الأكبر بين دول بريكس".وانضمت السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى "بريكس"، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أدى إلى مضاعفة عضوية المجموعة من 5 إلى 10.وأعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يكسبها وزنا أكبر في المعاملات الدولية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد فيه كنعاني، أن بلاده أصبحت تتمتع بالعضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، بدءًا من يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت كنعاني إلى أن بلاده تركز على استغلال الفرص المتعددة الأطراف والتعددية، لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص.اقرأ أيضا: إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعةاقرأ أيضا: "سوق بنصف حجم العالم".. إيران تكشف عن فوائد تجنيها "بريكس" من انضمامها إليها
https://sputnikarabic.ae/20240103/بالأرقام-الناتج-المحلي-الإجمالي-لدول-بريكس-وعلاقته-بـالناتج-العالمي-بعد-توسع-المجموعة-1084674401.html
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الصين, مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد
الصين, مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد

الصين: توسع "بريكس" دليل على آفاقها المشرقة

18:56 GMT 03.01.2024
© AFP 2023 / MARCO LONGARIأعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس"
أعلام الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا الدول المؤسسة لمجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، بأن توسع مجموعة "بريكس" أظهر آفاقها المشرقة.
وأكد وانغ على ثقة الصين من مستقبل "بريكس" المشرق، وأن "آلية التعاون التي تنتهجها المجموعة زادت من التماسك والتأثير وأصبحت قوة إيجابية ومستقرة من أجل تحقيق منافع في الشؤون الدولية".

وأضاف وانغ، إنه بناء على طلب مقدم من هذه الدول، قررت المجموعة توسيع عضويتها، بما يخدم الطموح المشترك ويحقق الغاية المرجوة للأسواق الناشئة والدول النامية، ويتبع الاتجاه العالمي نحو التعددية القطبية.

وقال وانغ: "سنعمل مع جميع أعضاء بريكس سعيًا إلى تحقيق نتائج جديدة في التعاون الأكبر بين دول بريكس".
وانضمت السعودية ومصر والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى "بريكس"، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أدى إلى مضاعفة عضوية المجموعة من 5 إلى 10.
توسع مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2024
بالأرقام... الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" وعلاقته بـ"الناتج العالمي" بعد توسع المجموعة
14:17 GMT
وأعلن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن انضمام أعضاء جدد لمجموعة "بريكس" يكسبها وزنا أكبر في المعاملات الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أكد فيه كنعاني، أن بلاده أصبحت تتمتع بالعضوية الكاملة في مجموعة "بريكس"، بدءًا من يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
ولفت كنعاني إلى أن بلاده تركز على استغلال الفرص المتعددة الأطراف والتعددية، لأن هذا الأمر له نهج اقتصادي وتجاري خاص.
اقرأ أيضا: إيران: مهتمون بإنشاء عملة موحدة لـ"بريكس" وإلغاء استخدام الدولار في المجموعة
اقرأ أيضا: "سوق بنصف حجم العالم".. إيران تكشف عن فوائد تجنيها "بريكس" من انضمامها إليها
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