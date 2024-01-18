https://sputnikarabic.ae/20240118/بعد-الضربات-المتبادلة-لمن-يميل-ميزان-القوة-العسكرية-بين-إيران-وباكستان-1085133335.html

بعد الضربات المتبادلة... لمن يميل ميزان القوة العسكرية بين إيران وباكستان؟

بعد الضربات المتبادلة... لمن يميل ميزان القوة العسكرية بين إيران وباكستان؟

تمتلك باكستان وإيران حدودًا برية مشتركة ولديهما قدرات عسكرية تجعل جيشي البلدين ضمن أضخم 14 جيشًا في العالم، فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية. 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T11:52+0000

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وفي ضربات متبادلة، شنت باكستان هجومًا جويًا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وذلك بعد يومين من إعلان إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".وفيما يلي، معلومات عن القدرات العسكرية لكل من باكستان وإيران، حسبما تشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.الجيش الباكستانييقدر عدد سكان باكستان بنحو 247 مليون نسمة، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 10 عالميا بمليون و704 آلاف فرد، بينهم:تقدر ميزانية الدفاع الباكستانية بـ6.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 47 عالميًا.تضم القوات الجوية الباكستانية ألف و434 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 7 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتضم:تمتلك باكستان قوات برية ضخمة تضم 5 أفرع يتراوح تصنيفها العالمي بين الـ5 والـ10 وتضم:ويصنف الأسطول الباكستاني في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم:وتمتلك باكستان قوة دعم لوجيستي تشمل اثنين من الموانئ الكبرى و151 مطارًا، وأسطول تجاري يضم 58 سفينة، إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.الجيش الإيرانييقدر عدد سكان إيران بنحو 87.6 مليون نسمة، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 14 عالميا بمليون و180 ألف فرد، بينهم:تقدر ميزانية الدفاع الإيرانية بـ9.9 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 33 عالميا.تضم القوات الجوية الإيرانية 551 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 22 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتضم:تمتلك إيران قوات برية ضخمة تضم 5 أفرع يتراوح تصنيفها العالمي بين رقم 5 ورقم 12 وتضم:ويصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 37 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويضم:وتمتلك إيران قوة دعم لوجيستي تشمل 4 موانئ كبرى و319 مطارًا وأسطول تجاري يضم 942 سفينة، إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.وأعلنت باكستان، أمس الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، عقب الهجوم الإيراني، الذي وقع الثلاثاء الماضي، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد، حيث قامت اليوم الخميس بهجوم داخل الأراضي الإيرانية.وفي خطوة مماثلة، استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحًا فوريًا حول الهجوم، الذي وقع اليوم الخميس، داخل أراضيها.

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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, باكستان, أخبار العالم الآن