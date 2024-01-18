بعد الضربات المتبادلة... لمن يميل ميزان القوة العسكرية بين إيران وباكستان؟
© AFP 2023 / Abdul Majeedالجيش الباكستاني
© AFP 2023 / Abdul Majeed
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تمتلك باكستان وإيران حدودًا برية مشتركة ولديهما قدرات عسكرية تجعل جيشي البلدين ضمن أضخم 14 جيشًا في العالم، فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية.
وفي ضربات متبادلة، شنت باكستان هجومًا جويًا، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وذلك بعد يومين من إعلان إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".
وفيما يلي، معلومات عن القدرات العسكرية لكل من باكستان وإيران، حسبما تشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
الجيش الباكستاني
يقدر عدد سكان باكستان بنحو 247 مليون نسمة، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 10 عالميا بمليون و704 آلاف فرد، بينهم:
645 ألف فرد قوات عاملة.
550 ألف فرد قوات احتياطية.
500 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
تقدر ميزانية الدفاع الباكستانية بـ6.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 47 عالميًا.
تضم القوات الجوية الباكستانية ألف و434 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 7 بين أضخم القوات الجوية في العالم، وتضم:
387 مقاتلة.
90 طائرة هجومية.
60 طائرة نقل عسكري.
549 طائرة تدريب.
25 طائرة مهام خاصة.
4 طائرات تزود بالوقود في الجو.
352 مروحية بينها 57 مروحية هجومية.
تمتلك باكستان قوات برية ضخمة تضم 5 أفرع يتراوح تصنيفها العالمي بين الـ5 والـ10 وتضم:
3 آلاف و742 دبابة تصنف في المرتبة الـ7 عالميا.
50 ألفًا و523 مركبة عسكرية تصنف في المرتبة رقم 13 عالميا.
752 مدفعًا ذاتي الحركة تصنف في المرتبة الـ10 عالميا.
3 آلاف و238 مدفعا مقطورا تصنف في المرتبة رقم 5 عالميا.
602 راجمة صواريخ تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا.
ويصنف الأسطول الباكستاني في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم ويضم:
مدمرتان.
9 فرقاطات.
7 كورفيتات.
8 غواصات.
69 سفينة دورية.
3 كاسحات ألغام بحرية.
وتمتلك باكستان قوة دعم لوجيستي تشمل اثنين من الموانئ الكبرى و151 مطارًا، وأسطول تجاري يضم 58 سفينة، إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.
الجيش الإيراني
يقدر عدد سكان إيران بنحو 87.6 مليون نسمة، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 14 عالميا بمليون و180 ألف فرد، بينهم:
610 آلاف فرد قوات عاملة.
350 ألف فرد قوات احتياطية.
18 ألفًا و500 فرد قوات شبه عسكرية.
تقدر ميزانية الدفاع الإيرانية بـ9.9 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 33 عالميا.
تضم القوات الجوية الإيرانية 551 طائرة حربية تجعلها في المرتبة رقم 22 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتضم:
186 مقاتلة.
23 طائرة هجومية.
86 طائرة نقل عسكري.
102 طائرة تدريب.
10 طائرات مهام خاصة.
7 طائرات تزود بالوقود في الجو.
129 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
تمتلك إيران قوات برية ضخمة تضم 5 أفرع يتراوح تصنيفها العالمي بين رقم 5 ورقم 12 وتضم:
1996 دبابة تصنف في المرتبة الـ12 عالميا.
65 ألفًا و765 مركبة عسكرية تصنف في المرتبة رقم 9 عالميا.
850 مدفعًا ذاتي الحركة تصنف في المرتبة الـ13 عالميا.
ألفان و50 مدفعًا مقطورًا تصنف في المرتبة رقم 7 عالميا.
775 راجمة صواريخ تصنف في المرتبة رقم 5 عالميا.
ويصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 37 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويضم:
7 فرقاطات.
3 كورفيتات.
19 غواصات.
21 سفينة دورية.
كاسحة ألغام بحرية واحدة.
وتمتلك إيران قوة دعم لوجيستي تشمل 4 موانئ كبرى و319 مطارًا وأسطول تجاري يضم 942 سفينة، إضافة إلى شبكة ضخمة من الطرق والسكك الحديدية.
وأعلنت باكستان، أمس الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، عقب الهجوم الإيراني، الذي وقع الثلاثاء الماضي، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد، حيث قامت اليوم الخميس بهجوم داخل الأراضي الإيرانية.
وفي خطوة مماثلة، استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحًا فوريًا حول الهجوم، الذي وقع اليوم الخميس، داخل أراضيها.
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