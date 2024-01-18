https://sputnikarabic.ae/20240118/موسكو-تدعو-إيران-وباكستان-إلى-أقصى-درجات-ضبط-النفس-وحل-المسائل-عبر-الدبلوماسية-1085138073.html

موسكو تدعو إيران وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل عبر الدبلوماسية

موسكو تدعو إيران وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس وحل المسائل عبر الدبلوماسية

أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تدعو إيران وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس، وحل القضايا عبر السبل... 18.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-18T12:44+0000

2024-01-18T12:44+0000

2024-01-18T12:44+0000

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وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "نتابع بقلق التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة للوضع في المنطقة الحدودية بين إيران وباكستان، وندعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحل المسائل الخلافية بالطرق السياسية والدبلوماسية حصرًا، ونؤكد مرة أخرى على ضرورة القيام بكل ما يلزم لمكافحة الإرهاب خارج الأراضي السيادية بالاتفاق والتنسيق بين سلطات الدول المعنية".وأضافت: "نعرب عن أملنا بأن تجد إيران وباكستان قريبًا طريقة لحل خلافاتهما بروح حسن الجوار، بما في ذلك تلك المتعلقة بوقف التهديدات الإرهابية الصادرة من أراضي كل منهما، ونؤكد استعداد روسيا للتعاون في هذا المجال في مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره".يأتي ذلك بعدما نفذ الحرس الثوري الإيراني ضربة على القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" في إقليم بلوشستان الباكستاني، بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم "تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية، عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، الضربة الصاروخية الإيرانية على أراضيها بشدة، والتي أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة ثلاث فتيات أخريات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يكون لانتهاك السيادة عواقب وخيمة.وأعلنت الخارجية الباكستانية، أمس الأربعاء، استدعاء سفيرها لدى إيران، ومنع سفير طهران من العودة إلى باكستان، وأضافت في بيان لها، إن "الضربة التي نفذتها إيران داخل باكستان غير قانونية وغير مقبولة"، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد.حول ذلك، أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الباكستاني، جليل عباس جيلاني، أكد خلاله احترام إيران سيادة باكستان، كما أعرب خلال الاتصال مع جيلاني، عن "ارتياحه لعلاقات الصداقة بين البلدين، وأكد على أهمية استمرار التعاون والتواصل الوثيق بين المسؤولين في البلدين في مختلف المجالات".رغم ذلك، أعلن مسؤول استخباري باكستاني بارز، اليوم الخميس، أن الجيش الباكستاني شن ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت "مجموعات مسلحة مناهضة لباكستان"، وأوضح: "أؤكد أننا وجهنا ضربات ضد جماعات مسلحة مناهضة لباكستان داخل إيران".ردت إيران على الهجوم الباكستاني ببيان، طالبت فيه بتقديم تبرير عاجل للضربة الجوية، التي شنها الجيش الباكستاني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غربي إيران، كما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء القائم بالأعمال الباكستاني لدى طهران.

https://sputnikarabic.ae/20240118/طالبان-تدعو-إيران-وباكستان-إلى-ضبط-النفس-وتسوية-القضايا-عبر-الدبلوماسية-1085132214.html

https://sputnikarabic.ae/20240118/بعد-الضربات-المتبادلة-لمن-يميل-ميزان-القوة-العسكرية-بين-إيران-وباكستان-1085133335.html

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