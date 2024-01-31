https://sputnikarabic.ae/20240131/سرايا-القدس-تعلن-تنفيذ-ضربة-قاسية-لتجمع-جنود-إسرائيليين-و-القسام-تعلن-تدمير-دبابات-----1085604661.html
"سرايا القدس" تعلن تنفيذ ضربة قاسية لتجمع جنود إسرائيليين و"القسام" تعلن تدمير دبابات
"سرايا القدس" تعلن تنفيذ ضربة قاسية لتجمع جنود إسرائيليين و"القسام" تعلن تدمير دبابات
أعلن كل من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تنفيذهما عددا من... 31.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-31T10:13+0000
2024-01-31T10:13+0000
2024-01-31T10:28+0000
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وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "نفذنا عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ "بدر1" و"107" على تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خانيونس".قتال شوارع شرس بين "القسام" والجيش الإسرائيلي ودبابات محترقة في كل مكان... فيديووأكدت "سرايا القدس"، بأن قواتها قصفت "بقذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."من الشرفات"... "القسام" تنشر مشاهد لاستهداف مدرعات إسرائيلية بشكل مباغت... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240130/القسام-تعلن-تدمير-دبابات-وسرايا-القدس-تقصف-تجمعات-ومدرعات-إسرائيلية-1085580340.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
"سرايا القدس" تعلن تنفيذ ضربة قاسية لتجمع جنود إسرائيليين و"القسام" تعلن تدمير دبابات
10:13 GMT 31.01.2024 (تم التحديث: 10:28 GMT 31.01.2024)
أعلن كل من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، في محاور عدة في قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان على "تلغرام": "القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأضافت في بيان لاحق: "كتائب القسام تدمر دبابة صهيونية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة، واشتعال النيران فيها".
وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "نفذنا عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ "بدر1" و"107" على تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خانيونس".
وأردفت، بالقول: "استهدفنا بصاروخ "107" موجّه مجموعة من جنود العدو تتحصن في أحد المباني في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة".
وأكدت "سرايا القدس"، بأن قواتها قصفت "بقذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام،
جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.