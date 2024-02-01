https://sputnikarabic.ae/20240201/صحيفة-أوكرانية-رجالنا-يتنكرون-على-شكل-حيوانات-ليفروا-من-الالتحاق-بالجيش-1085660234.html

صحيفة أوكرانية: رجالنا يتنكرون على شكل حيوانات ليفروا من الالتحاق بالجيش

صحيفة أوكرانية: رجالنا يتنكرون على شكل حيوانات ليفروا من الالتحاق بالجيش

أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الخميس، بأن الرجال في سن التجنيد الذين لا يرغبون في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية يتنكرون كحيوانات ليهربوا محاولين... 01.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-01T20:46+0000

2024-02-01T20:46+0000

2024-02-01T20:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

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وأوضحت صحيفة سترنا الأوكرانية نقلا عن حرس الحدود: "بدأ المتهربون في التنكر كحيوانات برية من أجل الهروب من أوكرانيا".تم تقديم مشروع قانون جديد بشأن التعبئة، أعده مجلس الوزراء، إلى البرلمان الأوكراني في 30 يناير/ كانون الثاني. وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه وفقا للمسودة الجديدة لقواعد التعبئة، سيتعين على المسؤولين عن الخدمة العسكرية في أوكرانيا إبلاغ مكاتب التجنيد العسكرية لتوضيح أوراق اعتمادهم في غضون 60 يوما. مصدر أمني: الجيش الأوكراني يعدم 23 جنديا قرروا الفرار من مواقعهم قرب خيرسونبالإضافة إلى ذلك، كما ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، لا يتضمن المشروع تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة ويترك دون تغيير الحق في التنقل دون إذن من مكتب التجنيد العسكري. وفقا للبيانات التي نشرتها الإدارة، ويحدد مشروع القانون بوضوح عمر الخدمة لأولئك الذين تم حشدهم خلال الأحكام العرفية، لكن مدة الفترة غير محددة.قال المستشار السابق في البنتاغون الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة، إن القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار بين صفوف الجيش.وأضاف ماكغريغور: "القوات الأوكرانية تهرب الآن بأعداد كبيرة، وهناك العديد من القادة الذين يسلمون وحدات صغيرة كاملة لأنهم لا يستطيعون إجلاء الجرحى".وأكد ماكغريغور، أن هذا الصراع قد تمت خسارته بالنسبة لكييف، في الوقت نفسه، لم يستبعد أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لديه بالفعل العديد من الطرق للهروب.وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع قناة "ستيفن غاردنر" على "يوتيوب": "أغضب زيلينسكي ملايين الأوكرانيين، وقادهم على طريق كارثة حقيقية، وعادة ما ينتهي كل شيء بشكل سيء للقائد".تهديدات بالقتل يتلقونها الأوكرانيون المتهربون من الخدمةإعلام غربي يكشف عن حالات "فرار جماعي" لعناصر نظام كييف من خطوط النار

https://sputnikarabic.ae/20240201/مظليون-روس-يحيدون-مجموعتين-عسكريتين-أوكرانيتين-بواسطة-مدفع-هاوتزر-فيديو-1085655912.html

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