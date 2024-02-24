https://sputnikarabic.ae/20240224/الرئيس-البرازيلي-يهاجم-إسرائيل-مجددا-ما-تفعله-في-قطاع-غزة-إبادة-جماعية-1086360416.html

الرئيس البرازيلي يهاجم إسرائيل مجددا: ما تفعله في قطاع غزة "إبادة جماعية"

الرئيس البرازيلي يهاجم إسرائيل مجددا: ما تفعله في قطاع غزة "إبادة جماعية"

سبوتنيك عربي

جدد الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، اليوم السبت، اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T09:15+0000

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وقال دا سيلفا، خلال فعالية في ريو دي جانيرو، إنه "من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب رغم أن العالم ينتج فائضاً من الغذاء"، مضيفا أنه "من غير المقبول أن يعطل صوت واحد للولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن صدور قرار لوقف إطلاق النار بغزة".وتابع: "هذه إبادة جماعية، ثمّة آلاف من الأطفال الشهداء، وآلاف من المفقودين، ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكن هذه إبادة جماعية فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية".وكان الزعيم البرازيلي قال الأحد الماضي، إن ما يحدث في قطاع غزة هو "إبادة جماعية"، وقارنه بالفظائع التي ارتكبها أدولف هتلر ضد اليهود، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مثل هذه التصريحات بانها "تجاوز للخط الأحمر".ووبخ وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، السفير البرازيلي، يوم الاثنين الماضي، فيما يتعلق ببيان الرئيس البرازيلي، وفي هذا الاجتماع، أعلن الوزير الإسرائيلي أيضا أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه.وأيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تصريحات الرئيس البرازيلي، الذي قارن فيه العملية الإسرائيلية في غزة بالمحرقة التي ارتكبها هتلر بحق اليهود.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر 29 ألف قتيل وأكثرمن 69 ألف مصاب بين سكان القطاع.

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