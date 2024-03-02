https://sputnikarabic.ae/20240302/جامعة-الدول-العربية-لـسبوتنيك-نرحب-بنتائج-اجتماع-الفصائل-الفلسطينية-في-موسكو-1086605977.html

جامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": نرحب بنتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

جامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": نرحب بنتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو

سبوتنيك عربي

أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، اليوم السبت، عن ترحيب الجامعة بنتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، الذي انعقد... 02.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-02T19:20+0000

2024-03-02T19:20+0000

2024-03-02T19:20+0000

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أنطاليا - سبوتنيك. وقال زكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي: "لقد اطلعنا على بيان الاجتماع. هذه مبادرة طيبة من موسكو ونأمل أن تؤدي جهود روسيا الاتحادية إلى خلق تفاهم متبادل بين الفصائل الفلسطينية في مرحلة ما بعد الحرب [الإسرائيلية على قطاع غزة]".واجتمعت الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.وقال بيان صادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، نشرته حركة حماس، اليوم الجمعة، على "تلغرام": "تعبر الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو، عن شكرها وتقديرها للقيادة الروسية على استضافتها لاجتماعاتها، وعلى موقفها الداعم للقضية الفلسطينية...اتفقت على أن اجتماعاتها ستسمر في جولات حوارية قادمة للوصول إلى وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".وأكدت الفصائل "على توافقها على المهمات الملحة أمام الشعب الفلسطيني ووحدة عملها من أجل تحقيقها وفي مقدمتها، التصدي للعدوان الإسرائيلي الإجرامي وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس بدعم ومساندة ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية".وشدد البيان على "مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير شعبنا من أرض وطنه فلسطين خصوصًا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".وأشار البيان إلى "العمل على فك الحصار الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية وإيصال المساعدات الإنسانية والحيوية والطبية دون قيود أو شروط".وبدأت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في موسكو، يوم الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على قاعدة يتوافق عليها الجميع.وهذا هو اللقاء الفلسطيني الرابع الذي تستضيفه موسكو.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20240302/الخارجية-الفلسطينية-تصرفات-الولايات-المتحدة-لا-تليق-بدولة-عظمى-1086600635.html

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جامعة الدول العربية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, روسيا