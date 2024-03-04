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https://sputnikarabic.ae/20240304/المشروع-22800-كورفيت-روسي-بقدرات-قتالية-خارقة-1086658361.html
"المشروع 22800".. كورفيت روسي بقدرات قتالية خارقة
"المشروع 22800".. كورفيت روسي بقدرات قتالية خارقة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا 83 كورفيتا يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا النوع من السفن الحربية، التي يمكنها تنفيذ قائمة واسعة من المهام القتالية في عرض البحر. 04.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-04T19:01+0000
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ويعد "المشروع 22800" واحد من كورفيتات الأسطول الروسي، التي تمتلك قدرات قتالية خارقة رغم حجمها الصغير مقارنة بالسفن الحربية الأخرى، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويطلق على هذا الكورفيت اسم "كاراكورت" ويمتلك 4 ميزات رئيسية هي:ولفت الموقع إلى أن القوة النيرانية للكورفيت "كاراكوت" يمكن مقارنتها بالقوة النيرانية التي تمتلك الفرقاطات، رغم أنه يصنف في فئة أقل من حيث الإزاحة (وزن السفينة).المواصفات الفنيةوتم تزويد كورفيت "المشروع 22800" (كاراكوت) بأنظمة قتالية مختلفة تمكنها من حماية نفسها والمشاركة في مهام تأمين ضد الأهداف المعادية وخاصة الأهداف الجوية في نطاق تغطيته.التسليح وأنظمة الرصدوتكمن أهمية وجود هذا النوع من الوحدات البحرية لدى الأسطول الحربي الروسي في أنه يوفر له قوة نيرانية تكافئ القوة النيرانية التي تحمله السفن الكبيرة، لكن بتكلفة تشغيل أقل، وهو ما يخفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ المهام القتالية.
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"المشروع 22800".. كورفيت روسي بقدرات قتالية خارقة

19:01 GMT 04.03.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالكورفيت الروسي "المشروع 22800"
الكورفيت الروسي المشروع 22800 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
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تمتلك روسيا 83 كورفيتا يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا النوع من السفن الحربية، التي يمكنها تنفيذ قائمة واسعة من المهام القتالية في عرض البحر.
ويعد "المشروع 22800" واحد من كورفيتات الأسطول الروسي، التي تمتلك قدرات قتالية خارقة رغم حجمها الصغير مقارنة بالسفن الحربية الأخرى، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ويطلق على هذا الكورفيت اسم "كاراكورت" ويمتلك 4 ميزات رئيسية هي:

قوة نيرانة كبيرة مقارنة بحجمه.
يمكنه السيطرة على مسرح العمليات التكتيكية.
وسائل دفاع جوي قوية.
تنفيذ مهام متنوعة في وقت السلم.
ولفت الموقع إلى أن القوة النيرانية للكورفيت "كاراكوت" يمكن مقارنتها بالقوة النيرانية التي تمتلك الفرقاطات، رغم أنه يصنف في فئة أقل من حيث الإزاحة (وزن السفينة).
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المواصفات الفنية

الإزاحة: 870 طنا.
الطول: 67 مترا.
العارض (عرض السفينة في المنتصف عند سطح الماء): 11 مترا.
السرعة القصوى: 30 عقدة (55.56 كلم / ساعة).
المدى: 2500 ميل (نحو 4 آلاف و23 كلم).
مدة البقاء في البحر لرحلة واحدة: 12 يوما.
وتم تزويد كورفيت "المشروع 22800" (كاراكوت) بأنظمة قتالية مختلفة تمكنها من حماية نفسها والمشاركة في مهام تأمين ضد الأهداف المعادية وخاصة الأهداف الجوية في نطاق تغطيته.
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التسليح وأنظمة الرصد

نظام صاروخي متكامل "كلوب - إن" بـ8 صواريخ مداها 300 كلم.
نظام المدفعية الصاروخية "بانتسير - إم إي" بمدى من 5 إلى 20 كلم.
نظام مدفعية بمدى 15.7 كلم.
رادار ثلاثي الأبعاد يمكنه رصد الأهداف الجوية على بعد 150 كلم.
رادار بحري لكشف أهداف السطح بمدى رصد 450 كلم.
وتكمن أهمية وجود هذا النوع من الوحدات البحرية لدى الأسطول الحربي الروسي في أنه يوفر له قوة نيرانية تكافئ القوة النيرانية التي تحمله السفن الكبيرة، لكن بتكلفة تشغيل أقل، وهو ما يخفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ المهام القتالية.
© Sputnikقدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160 إي"
قدرات خارقة للسفينة الروسية المشروع 22160 إي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2024
قدرات خارقة للسفينة الروسية "المشروع 22160 إي"
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