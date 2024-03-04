https://sputnikarabic.ae/20240304/المشروع-22800-كورفيت-روسي-بقدرات-قتالية-خارقة-1086658361.html

"المشروع 22800".. كورفيت روسي بقدرات قتالية خارقة

"المشروع 22800".. كورفيت روسي بقدرات قتالية خارقة

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا 83 كورفيتا يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا النوع من السفن الحربية، التي يمكنها تنفيذ قائمة واسعة من المهام القتالية في عرض البحر. 04.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-04T19:01+0000

2024-03-04T19:01+0000

2024-03-04T19:01+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086658641_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_6b3571750e92782a76e0889a210301f1.jpg

ويعد "المشروع 22800" واحد من كورفيتات الأسطول الروسي، التي تمتلك قدرات قتالية خارقة رغم حجمها الصغير مقارنة بالسفن الحربية الأخرى، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويطلق على هذا الكورفيت اسم "كاراكورت" ويمتلك 4 ميزات رئيسية هي:ولفت الموقع إلى أن القوة النيرانية للكورفيت "كاراكوت" يمكن مقارنتها بالقوة النيرانية التي تمتلك الفرقاطات، رغم أنه يصنف في فئة أقل من حيث الإزاحة (وزن السفينة).المواصفات الفنيةوتم تزويد كورفيت "المشروع 22800" (كاراكوت) بأنظمة قتالية مختلفة تمكنها من حماية نفسها والمشاركة في مهام تأمين ضد الأهداف المعادية وخاصة الأهداف الجوية في نطاق تغطيته.التسليح وأنظمة الرصدوتكمن أهمية وجود هذا النوع من الوحدات البحرية لدى الأسطول الحربي الروسي في أنه يوفر له قوة نيرانية تكافئ القوة النيرانية التي تحمله السفن الكبيرة، لكن بتكلفة تشغيل أقل، وهو ما يخفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ المهام القتالية.

https://sputnikarabic.ae/20240217/من-يمتلك-أضخم-أسطول-حربي-في-العالم-في-2024-1086172905.html

https://sputnikarabic.ae/20220925/بقدرات-شبحية-معلومات-عن-كورفيت-العقرب-الروسي-1068210629.html

https://sputnikarabic.ae/20230117/المشروع-1124-إم-سفينة-روسية-متعددة-الأغراض-لحماية-الحدود-البحرية-1072405520.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن