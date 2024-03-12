https://sputnikarabic.ae/20240312/إعلام-ألمانيا-تعمل-على-تحديث-صواريخ-توروس-وجعلها-جاهزة-للقتال-1086910450.html

إعلام: ألمانيا تعمل على تحديث صواريخ "توروس" وجعلها جاهزة للقتال

إعلام: ألمانيا تعمل على تحديث صواريخ "توروس" وجعلها جاهزة للقتال

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة الألمانية قررت تحديث صواريخ "توروس" وجعلها في حالة الاستعداد القتالي، على الرغم من رفضها تزويد كييف بها. 12.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-12T15:21+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "سيتم تحديث جميع صواريخ "توروس" الموجودة في الخدمة مع الجيش الألماني، وفي المجموع، يوجد نحو 600 صاروخ في القوات الألمانية".وذكرت صحيفة "فيلت" بأن الأنظمة الجاهزة للاستخدام بعد التحديث الفني في عام 2018، بالإضافة إلى الصواريخ القديمة غير المعتمدة، ستخضع إلى صيانة دورية.بذكر أن الصواريخ الأولى من نظام "توروس" دخلت الخدمة في عام 2006.وفي وقت سابق، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه ضد توريد صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا.وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانياوصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.

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