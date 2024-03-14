عدسة "سبوتنيك" تتجول في المناطق الأثرية بمنطقة مكة المكرمة... فيديو وصور
© Sputnik . Samir Ramadanجبل النور بجوار حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadan
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تجولت عدسة "سبوتنيك" في المناطق الأثرية والتاريخية بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعتبر تلك المناطق من أهم المزارات المقدسة لدى المسلمين.
وبدأت الجولة التي تمت عبر منصة "نُسك" التي أطلقتها هيئة السياحة السعودية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، لتمكين المعتمرين والزائرين من تخطيط رحلاتهم كاملة، بزيارة مكة المكرمة التي يوجد فيها الكثير من المزارات التي يأمها ملايين المسلمين الحجاج والمعتمرين والزائرين كل عام، لأداء فريضة الحج والعمرة والمناسك والعبادات.
15 سبتمبر 2023, 06:47 GMT
الكعبة المشرفة
رصدت عدسة "سبوتنيك"، المسجد الحرام الذي يتوسط صحنه الكعبة المشرفة، التي تعتبر قبلة الصلاة لدى المسلمين، ويقصدها الملايين من الحجاج والمعتمرين على مدار العام ولا يتوقف الطواف بها على مدار الساعة إلا لأداء فريضة الصلاة.
© Sputnik . Samir Ramadanالكعبة المشرفة في المسجد الحرام
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© Sputnik . Samir Ramadan
الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
© Sputnik . Samir Ramadanالكعبة المشرفة في المسجد الحرام
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© Sputnik . Samir Ramadan
الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
© Sputnik . Samir Ramadanالكعبة المشرفة في المسجد الحرام
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© Sputnik . Samir Ramadan
الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
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© Sputnik . Samir Ramadan
الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
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© Sputnik . Samir Ramadan
الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
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© Sputnik . Samir Ramadan
الكعبة المشرفة في المسجد الحرام
وتعتبر الكعبة أهم معالم المسجد الحرام، بالإضافة إلى حجر إسماعيل، وبئر زمزم، ومقام إبراهيم، والصفا والمروة، والحجر الأسود.
حي جبل ثور الثقافي (تحت التطوير)
يرتبط جبل ثور الذي يوجد فيه غار ثور، بحدث كبير من سيرة النبي محمد، لأنه المكان الذي اختبأ به أثناء الهجرة النبوية، ومكث فيه النبي وأبو بكر الصديق، لمدة ثلاث ليالٍ. ويقع الجبل جنوب شرقي مكة المكرمة ويبعد عن المسجد الحرام ما يقارب 4 كلم، وغار ثور عبارة عن صخرة مجوفة أعلى الجبل، وله فتحتان، الأولى من الشرق والثانية من الغرب، وتلك الفتحة التي دخل منها النبي وصاحبه أبو بكر.
© Sputnik . Samir Ramadanحي جبل ثور الثقافي
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي جبل ثور الثقافي
© Sputnik . Samir Ramadanحي جبل ثور الثقافي
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي جبل ثور الثقافي
© Sputnik . Samir Ramadanحي جبل ثور الثقافي
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي جبل ثور الثقافي
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي جبل ثور الثقافي
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي جبل ثور الثقافي
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي جبل ثور الثقافي
وتعمل السلطات السعودية على إنشاء مشروع منطقة حي جبل ثور الثقافي، على مساحة أكثر من 127 ألف متر مربع، والذي سيحوي العديد من المكونات الثقافية والسياحية التي تستقطب السكان والحجاج والمعتمرين.
جامع عائشة الراجحي
تم بناؤه في حي النسيم عام 2013، وتبلغ مساحته 61 ألف متر مربع، ويتسع المسجد لأكثر من 48 ألف مصلٍّ، ويعد واحد من الوجهات السياحية في مكة المكرمة، حيث زينت جدرانه بزخارف على الطراز العثماني.
© Sputnik . Samir Ramadanجامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanجامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanجامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة
يتكون الجامع من مصلى للرجال على ارتفاع 3 أدوار متكررة، ومصلى للنساء مكون من دورين. ويوفر المسجد عددا من المزايا، أبرزها ترجمة فورية لست لغات متنوعة، بالإضافة إلى ترجمة للغة الصم، وبه محطة لتحلية مياه الآبار، لاستخدامها في الشرب والوضوء، كما يحتوي أيضا على محطة أخرى تعالج مياه الوضوء ليتم استخدامها في صناديق الطرد والري.
6 يناير 2023, 07:04 GMT
جبل الرحمة
جبل الرحمة أو جبل عرفة، يقع على بعد 20 كيلومترا شرقي مدينة مكة المكرمة، على الطريق بين مكة المكرمة ومدينة الطائف، وعلى بعد نحو 10 كيلومترات من مشعر مِنى، و6 كيلومترات من المزدلفة.
© Sputnik . Samir Ramadanجبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanجبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanجبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
جبل الرحمة أو جبل عرفة في مكة المكرمة
يعتبر من أشهر جبال مكة، وأحد الأماكن الهامة التي يزورها المسلمين، ومن أبرز المزارات في جبل عرفات، حيث يتطلع الحجاج خلال أداء مناسك الحج إلى الوقوف عليه في عرفات.
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة
يقع في مشعر مزدلفة، وتحديدا في وسط المسافة التي تقع بين مسجد نمرة في جبل عرفات وبين مسجد الخيف في منطقة مِنى، ويفيض الحجيج إلى ذلك المسجد بعد غروب شمس يوم عرفة.
© Sputnik . Samir Ramadanمسجد المشعر الحرام بمزدلفة
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© Sputnik . Samir Ramadan
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة
© Sputnik . Samir Ramadanمسجد المشعر الحرام بمزدلفة
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© Sputnik . Samir Ramadan
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة
© Sputnik . Samir Ramadanمسجد المشعر الحرام بمزدلفة
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© Sputnik . Samir Ramadan
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة
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© Sputnik . Samir Ramadan
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة
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© Sputnik . Samir Ramadan
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة
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© Sputnik . Samir Ramadan
مسجد المشعر الحرام بمزدلفة
حتى بداية القرن الثالث هجريا، كان مسجد المشعر الحرام، مربع الشكل ومساحته صغيرة، إلا أنه تم توسعته، حيث أصبح طوله من 90 مترا وعرضه 56 مترا، ويستوعب الآن أكثر من 12 ألف مصلٍ، وللمسجد منارتان، ارتفاعهما 32 مترا.
خاصرة عين زبيدة
عبارة عن مجرى مائي، ويعتبر من أبرز المعالم التاريخية في مكة، لأنه كان أهم مصدر للمياه العذبة للحجاج وأيضا كان محطة استراحة للحجاج القادمين لأداء المناسك في مكة المكرمة.
© Sputnik . Samir Ramadanخاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
© Sputnik . Samir Ramadanخاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
© Sputnik . Samir Ramadanخاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
© Sputnik . Samir Ramadanخاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
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© Sputnik . Samir Ramadan
خاصرة عين زبيدة
وقامت السلطات السعودية في الآونة الأخيرة بتطوير منطقة خاصرة عين زبيدة لتصبح مزارا ثقافيا وتاريخيا وترفيهيا، حيث تم إنشاء مسار للتسلق طوله يصل إلى 1.2 كيلومتر، بالإضافة إلى 6 مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة، تقدم عروضا مرئية تاريخية.
حي حراء الثقافي
يقع بجوار جبل النور، أشهر المعالم في مكة المكرمة الذي شهد نزول الوحي على النبي محمد، ويسمح حي حراء الثقافي للزوار بتجربة ثقافية وتاريخية وترفيهية، حيث تقدر مساحته بنحو 67 ألف م2.
© Sputnik . Samir Ramadanحي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanحي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanحي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanحي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanحي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
© Sputnik . Samir Ramadanمحاكاة لغار حراء في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
محاكاة لغار حراء في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
حي حراء الثقافي في مكة المكرمة
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© Sputnik . Samir Ramadan
محاكاة لغار حراء في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة
ويضم الحي (معرض الوحي)، الذي يقدم للزوار عبر عرض تقني، قصة مختصرة لنزول الوحي على الأنبياء، وأيضا به قاعة خاصة تسرد قصة نزول الوحي على النبي محمد.
قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
يعتبر واحد من المواقع التاريخية الهامة التي يقصدها السياح والمعتمرون في مكة المكرمة، حيث يشهد على مدار اليوم توافد الزوار من جميع الأجناس.
© Sputnik . Samir Ramadanقبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
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© Sputnik . Samir Ramadan
قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
© Sputnik . Samir Ramadanقبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
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© Sputnik . Samir Ramadan
قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
© Sputnik . Samir Ramadanقبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
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© Sputnik . Samir Ramadan
قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
1/3
© Sputnik . Samir Ramadan
قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
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© Sputnik . Samir Ramadan
قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
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© Sputnik . Samir Ramadan
قبر أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث
ويقع القبر في وادي سرف في مدينة مكة المكرمة، على طريق المدينة المنورة، وهو لأم المؤمنين آخر زوجات النبي محمد.
وقالت هيئة السياحة السعودية إن المملكة أطلقت منصة "نُسُك" لتسهيل رحلة زوار الحرمين الشريفين في عام 2022، كإنجاز مهم في تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
وأضافت الهيئة أن المنصة التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، تهدف إلى تمكين المعتمرين والزائرين من تخطيط رحلاتهم كاملة.
وتابعت: "منصة "نسك" تحرص على توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين في القطاع الخاص من شركات العمرة والسفر في عدد من بلدان العالم، مما يساهم في زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين، ويزيد التنافسية بين الشركات المقدمة للراغبين في أداء العمرة والزيارة".
16 فبراير, 15:26 GMT
وأشارت الهيئة إلى أن "نُسُك" عقدت عددا من اللقاءات الإقليمية والدولية خلال العام المنصرم، للتعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتوزعت هذه اللقاءات على 15 دولة، هي الجزائر، والعراق، وماليزيا، وقطر، وباكستان الإسلامية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، والأردن، والمغرب، وتونس، والبحرين، والهند، إلى جانب المشاركة في معارض السفر والسياحة العالمية مثل معرض "ITB" في برلين ومعرض "ATM" في دبي ومعرض "WTM" في المملكة المتحدة، ومعرض "QTM" في دولة قطر، وقد أسهمت هذه المشاركات في التعريف بالمنصة بين أكثر من 1500 شريك في قطاع العمرة والسفر، وتوقيع 500 اتفاقية تجارية مع شركات السفر والعمرة العالمية.
وتابعت الهيئة أنه يتم العمل على زيادة الخيارات المتاحة أمام المعتمرين بدءًا من التعرف إلى أنواع التأشيرات المختلفة وطرق التقديم عليها إلى حجز الفنادق والباقات والتنقلات بما في ذلك وإثراء تجربتهم عبر زيارة المواقع التاريخية والثقافية حتى العودة إلى بلدانهم.
وأكدت هيئة السياحة السعودية أنه تم تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في مسار التحول الرقمي في قطاع العمرة، وذلك عبر إتاحة جميع الخدمات رقميًا للمعتمرين وقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعقد عشرات الاتفاقيات التجارية مع كبرى الشركات العاملة في قطاع السفر والعمرة حول العالم، لتقديم مزيد من الخدمات الرقمية وتمكين المعتمر والزائر من تخطيط رحلته كاملة بما في ذلك حجز الطيران والفنادق والتنقلات الداخلية حتى العودة إلى وطنه مرة أخرى.