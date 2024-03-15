https://sputnikarabic.ae/20240315/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-إجراء-الانتخابات-في-روسيا-بموعدها-يؤكد-انتصارها-على-كافة-المستويات--1087014831.html

نائب رئيس البرلمان الجزائري: إجراء الانتخابات في روسيا بموعدها يؤكد انتصارها على كافة المستويات

نائب رئيس البرلمان الجزائري: إجراء الانتخابات في روسيا بموعدها يؤكد انتصارها على كافة المستويات

سبوتنيك عربي

قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا، يؤكد الإجماع الشعبي الذي يصطف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 15.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-15T11:20+0000

2024-03-15T11:20+0000

2024-03-15T11:20+0000

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الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن إجراء العملية الانتخابية في موعدها يؤكد للعالم أن روسيا منتصرة في كل الحالات.وتابع "روسيا هي دولة عظمى وقوية تملك أضخم الجيوش وأحدث الأسلحة، وهو ما يبرهن للغرب والجانب الأمريكي أن روسيا قادرة على اتخاذ كل الخطوات دون تأثر".ولفت إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد قدرة روسيا وقوتها على كافة المستويات، رغم كافة المحاولات التي قام بها الغرب ضدها، متابعا "روسيا انتصرت وبشكل واضح، رغم الأسلحة التي أرسلها الناتو إلى أوكرانيا ودفع المليارات، لكنهم خسروا في الحرب مع روسيا، التي لا يمكن لأحد أن يهزمها".وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو، أولغا كيريلوفا، صباح اليوم الجمعة، أن جميع مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، افتتحت كالمعتاد في الساعة الثامنة صباحا. وقالت كيريلوفا للصحفيين: "اليوم بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية في الـ8 بمدينة موسكو، واليوم جميع مراكز الاقتراع افتتحت في الوقت المحدد"، مضيفة إن "كل أعضاء اللجنة بدأوا عملهم بعد النشيد الوطني، وبالفعل، اليوم لدى الجميع مزاج احتفالي عال وننتظر الناخبين في مراكز الاقتراع وجاهزون لتقديم كل ما يلزمهم".وتابعت كيريلوفا: "نحن في القاعة التي يوجد فيها كاميرات المراقبة، ويمكننا رؤية انطلاق التصويت الإلكتروني، في الدقائق القليلة الأولى، بعد حوالي 15 دقيقة، صوت بالفعل أكثر من 40 ألفا من سكان موسكو".وافتتحت السلطات الروسية الجزء الأكبر من مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية في المناطق الفيدرالية الأخرى الواقعة في شمال غرب ووسط البلاد، بما فيها في منطقة فولغا وجنوب وشمال القوقاز.ففي منطقة الفولغا الفيدرالية، فتحت مراكز الاقتراع في مقاطعات كيروف، وبينزا، ونيجني نوفغورود، وماري إل، وتتارستان، وتشوفاشيا، وموردوفيا التصويت بالفعل.وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 آذار / مارس 2024.ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

https://sputnikarabic.ae/20240315/لجنة-الانتخابات-المركزية-تعلن-افتتاح-جميع-مراكز-الاقتراع-في-اليوم-الأول-في-موسكو-1087001449.html

https://sputnikarabic.ae/20240315/الانتخابات-الروسية-آلية-التصويت-واختيار-رئيس-البلاد-1087009412.html

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