https://sputnikarabic.ae/20240320/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-فيديو-لقصف-يزعم-أنه-لمنشأة-إنتاج-لـحزب-الله-اللبناني-1087199667.html

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف يزعم أنه لمنشأة إنتاج لـ"حزب الله" اللبناني

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف يزعم أنه لمنشأة إنتاج لـ"حزب الله" اللبناني

سبوتنيك عربي

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما وصفه "توثيق خاص للغارة في عمق لبنان استهدفت منشأة إنتاج لحزب الله اللبناني". 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T11:27+0000

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2024-03-20T11:27+0000

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وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "اكس": إنه "منذ بدء القتال، جيش الدفاع يعمل ضد تعاظم حزب الله العسكري، ويضرب قدراته على نقل الوسائل القتالية ويهاجم البنى التحتية لإنتاج الوسائل القتالية".وأضاف أدرعي أن "حزب الله يضع بناه التحتية الإنتاجية في قلب المناطق المأهولة بالسكان المدنيين في جنوب لبنان وفي البقاع وبيروت، مستخدمًا الشعب اللبناني كدرع بشري"، متابعًا: "في قلب حي مدني يعمد حزب الله لتخزين المواد الخطرة والوسائل القتالية".وأفاد مصدر ميداني، في وقت سابق اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف 17 موقعا في جنوب لبنان في القطاع الشرقي والغربي والأوسط.وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان "وادي السلوقي، العديسة، ميس الجبل، كفرحمام، راشيا الفخار، رب ثلاثين، بليدا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات رامية، بيت ليف، عيتا الشعب، دبل، حانين، وفي القطاع الغربي بلدات طيرحرفا، وادي حامول، مروحين، الناقورة، الظهيرة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، استهداف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.وذكر "حزب الله" في بيانات متعاقبة، أن "عناصره قصفوا انتشاراً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وتحركاً ‏للجنود داخل موقع المالكية، وقوة ‏عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات".واشتعلت المواجهة بين الطرفين منذ بدء الحرب على غزة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشهد عمليات عسكرية متبادلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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