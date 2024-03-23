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تغطية مباشرة للهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي"... بوتين يتوعد المتورطين في الهجوم بالعقاب
https://sputnikarabic.ae/20240323/تركيا-تعلن-استعدادها-للتعاون-مع-روسيا-في-الحرب-ضد-الإرهاب-1087309089.html
تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب
تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إدانته للهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، أمس السبت، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T15:55+0000
2024-03-23T15:55+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في بيان للرئاسة التركية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلالها عن حزنه العميق وتعازيه للرئيس بوتين بخصوص الهجوم الإرهابي".وأكد أردوغان، أن "الهجوم الإرهابي يُظهر ضرورة التسوية السلمية العاجلة للأزمات في المنطقة، وأن تركيا مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب"، بحسب الرئاسة التركية.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار تركيا اليوم
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب

15:55 GMT 23.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية يحملون رجلاً جريحًا خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
ضباط إنفاذ القانون والخدمات الطبية يحملون رجلاً جريحًا خارج قاعة الحفلات الموسيقية في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إدانته للهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، أمس السبت، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب.
وجاء في بيان للرئاسة التركية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلالها عن حزنه العميق وتعازيه للرئيس بوتين بخصوص الهجوم الإرهابي".
وأضاف البيان أن "الرئيس أردوغان أدان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع الذي قُتل خلاله أناس أبرياء، وأعرب عن تعازيه ومواساته للشعب الروسي".
صور من مكان الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
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15:32 GMT
وأكد أردوغان، أن "الهجوم الإرهابي يُظهر ضرورة التسوية السلمية العاجلة للأزمات في المنطقة، وأن تركيا مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب"، بحسب الرئاسة التركية.
وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.
قاعة الحفلات الموسيقية المحترقة آثر الهجوم الإرهابي في مركز تسوق كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
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14:50 GMT
وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.
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