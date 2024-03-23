https://sputnikarabic.ae/20240323/تركيا-تعلن-استعدادها-للتعاون-مع-روسيا-في-الحرب-ضد-الإرهاب-1087309089.html

تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب

تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا في الحرب ضد الإرهاب

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إدانته للهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي" قرب موسكو، أمس السبت، مؤكدًا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T15:55+0000

2024-03-23T15:55+0000

2024-03-23T15:55+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وجاء في بيان للرئاسة التركية أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب خلالها عن حزنه العميق وتعازيه للرئيس بوتين بخصوص الهجوم الإرهابي".وأكد أردوغان، أن "الهجوم الإرهابي يُظهر ضرورة التسوية السلمية العاجلة للأزمات في المنطقة، وأن تركيا مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب"، بحسب الرئاسة التركية.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".أعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

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الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, أخبار تركيا اليوم