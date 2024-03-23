https://sputnikarabic.ae/20240323/مفتي-مصر-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-قاعة-كروكوس-سيتي-قرب-موسكو-1087305933.html

مفتي مصر يدين الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" قرب موسكو

مفتي مصر يدين الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس سيتي" قرب موسكو

سبوتنيك عربي

أدان مفتي الجمهورية المصرية، شوقي علام، اليوم السبت، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابيَّ الذي وقع بقاعة كروكوس سيتي هال بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، والذي... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T13:54+0000

2024-03-23T13:54+0000

2024-03-23T13:54+0000

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وأكد المفتي، في بيان له، على "رفض الشريعة الإسلامية لأيِّ لون من ألوان الاعتداء على الإنسان باعتباره بنيان الله تعالى في أرضه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإنسان بنيان الله في أرضه.. ملعون من هدمه، مشيرًا إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تسعى دائمًا لنشر الخراب والدمار في كل مكان وزعزعة أمن واستقرار البلدان.وأوضح المفتي، أن "عمليات القتل والتدمير تعكس تعطُّش الجماعات والتنظيمات الإرهابية لإراقة دماء الأبرياء الآمنين في كل مكان".وتوجه مفتي الجمهورية المصرية بخالص العزاء والمواساة لدولة روسيا؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، ولأسر ضحايا الهجوم الإرهابي، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي أنه تم اعتقال أربعة إرهابيين في مقاطعة بريانسك بفارق ساعات قليلة عن اعتقال أحدهم عن الآخر.

https://sputnikarabic.ae/20240323/محللون-سياسيون-لـسبوتنيك-الهجوم-الإرهابي-في-موسكو-صناعة-غربية-بامتياز-1087295771.html

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