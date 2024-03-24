https://sputnikarabic.ae/20240324/خبير-علاقات-دولية-هجوم-كروكوس-وقع-بعد-حديث-أوروبا-عن-إماكنية-هزيمة-أوكرانيا-1087318355.html

خبير: هجوم "كروكوس" وقع بعد حديث أوروبا عن إمكانية هزيمة أوكرانيا

خبير: هجوم "كروكوس" وقع بعد حديث أوروبا عن إمكانية هزيمة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

تحدث عالم الاجتماع الأرجنتيني والخبير في مجال العلاقات الدولية، خورخي إلباوم، عن دلالة توقيت وقوع الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس"، والذي راح ضحيته عشرات... 24.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-24T04:16+0000

2024-03-24T04:16+0000

2024-03-24T05:06+0000

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وصرح إلباوم لـ"سبوتنيك موندو"، بأن توقيت تنفيذ الهجوم الإرهابي ضد المدنيين الروس في قاعة كروكوس، يرتبط بلا شك بالأحداث الأخيرة في المشهد السياسي، لأنه في العلاقات الدولية لا توجد صدف.ولفت إلباوم إلى أن الهجوم وقع بعد الفوز الساحق الذي حققه الرئيس فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية الروسية، وكذلك بعدما بدأ بعض زعماء أوروبا الغربية، وخاصة ماكرون (إيمانويل، الرئيس الفرنسي)، في الإعلان عن إمكانية هزيمة أوكرانيا أو استسلامها.واتهم الخبير الأرجنتيني، الغرب باستخدام الأوكرانيين كوقود للمدافع في محاولة لـ"إضعاف" روسيا، لكن من الواضح أنهم فشلوا في ذلك، فكان عليهم اللجوء إلى أساليب أخرى.وحذر عالم الاجتماع الأرجنتيني والخبير في مجال العلاقات الدولية، من أنه إذا تأكد أن أوكرانيا كانت إما وراء الهجوم الإرهابي أو ساعدت منفذيه، فإن هذا "سيعني تغييرا في منطق" الصراع بين موسكو وكييف.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية، إيرينا فولك، أمس السبت، أن الأفراد المحتجزين المشتبه في تورطهم بالهجوم الإرهابي قرب موسكو، ليسوا مواطنين روس.وقالت في بيان، إنه "تم اليوم تداول مزاعم على عدد من قنوات التلغرام ووسائل التواصل الاجتماعي، مفادها بأن المشتبه بهم الأربعة في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في 22 مارس (آذار الجاري)، على قاعة كروكوس، والذين فروا في سيارة وتم اعتقالهم لاحقا في منطقة بريانسك، هم مواطنون روس، ولكن هذه المعلومات غير صحيحة. جميعهم مواطنون أجانب".وأضافت فولك أن "وحدات الهجرة التابعة للوزارة، بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تبحث في أسباب إقامة المحتجزين ومدة إقامتهم في روسيا، بالإضافة إلى تحديد عناوين إقامتهم والجوانب الأخرى ذات الصلة".وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مساء أول أمس الجمعة، عن وقوع هجوم إرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 115 شخصا وإصابة أكثر من 100.وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أمس السبت، بأن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتقال 11 شخصًا متورطين، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، بوتين، عن اعتقال 11 شخصًا، بما في ذلك الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

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