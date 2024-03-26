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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-عسكرية-استراتيجية-لـحزب-الله-شمالي-بعلبك-1087413484.html
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية استراتيجية لـ"حزب الله" شمالي بعلبك
الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية استراتيجية لـ"حزب الله" شمالي بعلبك
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته لبعض الأهداف العسكرية الاستراتيجية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني شمالي مدينة بعلبك. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T21:39+0000
2024-03-26T21:39+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي هاجم بعض النقاط البعيدة في الأراضي اللبنانية، منها مهبط للطائرات تابع لحزب اللبناني شمالي بعلبك.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجانبين الإسرائيلي واللبناني يلتزمان الحذر تجاه بعضهما البعض.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن طائراته، الليلة الماضية، غارات على مبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات المقاتلة قصفت ليلًا، مبنى عسكريًا لتنظيم "حزب الله" الإرهابي في منطقة طير خارفا، ومبنى عسكريًا آخر للتنظيم في منطقة الظهيرة"، مشيرًا إلى أنه "تم إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة سلمية، فيما هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي مصادر النيران".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240324/حزب-الله-يعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-من-الجنود-الإسرائيليين-في-هجمات-على-عدة-مواقع-جنوب-لبنان-1087343472.html
https://sputnikarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-مقتل-مروان-عيسى-نائب-القائد-العسكري-في-حماس-1087412673.html
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حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا عسكرية استراتيجية لـ"حزب الله" شمالي بعلبك

21:39 GMT 26.03.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمته لبعض الأهداف العسكرية الاستراتيجية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني شمالي مدينة بعلبك.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي هاجم بعض النقاط البعيدة في الأراضي اللبنانية، منها مهبط للطائرات تابع لحزب اللبناني شمالي بعلبك.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجانبين الإسرائيلي واللبناني يلتزمان الحذر تجاه بعضهما البعض.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
"حزب الله" يعلن سقوط قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في هجمات على عدة مواقع جنوب لبنان
24 مارس, 17:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن طائراته، الليلة الماضية، غارات على مبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الطائرات المقاتلة قصفت ليلًا، مبنى عسكريًا لتنظيم "حزب الله" الإرهابي في منطقة طير خارفا، ومبنى عسكريًا آخر للتنظيم في منطقة الظهيرة"، مشيرًا إلى أنه "تم إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة سلمية، فيما هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي مصادر النيران".
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مروان عيسى نائب القائد العسكري في "حماس"
19:58 GMT
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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