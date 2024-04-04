https://sputnikarabic.ae/20240404/عضو-بالكونغرس-يعترف-بوجود-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1087668989.html
عضو بالكونغرس يعترف بوجود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أوكرانيا
عضو بالكونغرس يعترف بوجود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية موجودة في أوكرانيا وهي التي تدير مواجهة كييف مع موسكو. 04.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-04T05:06+0000
2024-04-04T05:06+0000
2024-04-04T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون: "تمويل حرب، ودفع ثمنها، والاستمرار فيها، وتقديم المشورة بشأنها، ووجود وكالة المخابرات المركزية لدينا على الأرض لتوجيه هذه الحرب في أوكرانيا ... هذا أمر يتجاوز حدوده".ووفقا لها، فإن الأمريكيين يريدون أن يروا معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا.وأوضحت أن المشرعين الأمريكيين يتعرفون على تفاصيل المساعدات الجديدة لكييف من الأخبار، وأن زملاءها الجمهوريين "ليس لديهم أي فكرة" عما سيتم تضمينه في الحزمة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ، أنه لا يوجد جنود أمريكيون يحاربون في أوكرانيا، وأن الوضع الراهن سيبقى كذلك.صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه لا يوجد فقط مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بل هناك ضباط محترفون من دول أخرى، من بينهم بريطانيون وفرنسيون.خبير عسكري: الجيش الروسي فضح أساطير "تفوق أسلحة الناتو"ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.خبير: قوات الناتو غير ملزمة بالدفاع عن أوكرانيا حتى مع عضويتها في الكتلةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240404/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-أي-تهديد-أمني-من-حلف-الناتو-لروسيا-لن-يمر-دون-رد-1087666411.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عضو بالكونغرس يعترف بوجود وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في أوكرانيا
أفادت النائبة في الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية موجودة في أوكرانيا وهي التي تدير مواجهة كييف مع موسكو.
وقالت في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون: "تمويل حرب، ودفع ثمنها، والاستمرار فيها، وتقديم المشورة بشأنها، ووجود وكالة المخابرات المركزية لدينا على الأرض لتوجيه هذه الحرب في أوكرانيا ... هذا أمر يتجاوز حدوده".
وأشارت السياسية إلى أن شن حرب بالوكالة في أوكرانيا لا يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكي.
ووفقا لها، فإن الأمريكيين يريدون أن يروا معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأوضحت أن المشرعين الأمريكيين يتعرفون على تفاصيل المساعدات الجديدة لكييف من الأخبار، وأن زملاءها الجمهوريين "ليس لديهم أي فكرة" عما سيتم تضمينه في الحزمة.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ، أنه لا يوجد جنود أمريكيون يحاربون في أوكرانيا، وأن الوضع الراهن سيبقى كذلك.
وأشار بايدن، في خطاب "حالة الاتحاد السنوي" أمام الكونغرس، إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا وعلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري العمل على إقرار المساعدات لها".
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه لا يوجد فقط مرتزقة أجانب في أوكرانيا، بل هناك ضباط محترفون من دول أخرى، من بينهم بريطانيون وفرنسيون.
وقال لافروف في المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "قبل الانقلاب (في أوكرانيا)، كان مئات الأمريكيين يجلسون في الوزارات، تمامًا كما يفترض أن لديهم الآن مرتزقة خاصة بهم، ولكن في الواقع هناك ضباط محترفون، هناك بريطانيون وفرنسيون. نحن نعلم هذا جيدا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.