https://sputnikarabic.ae/20240408/خارقة-وحارقة-قنابل-روسية-يمكن-إسقاطها-من-الجو-1087822098.html

خارقة وحارقة.. قنابل روسية يمكن إسقاطها من الجو

خارقة وحارقة.. قنابل روسية يمكن إسقاطها من الجو

سبوتنيك عربي

تمثل القنابل التي يتم إسقاطها من الجو أحد الأسلحة التي تطورها روسيا لمهام القصف الجوي وتوجد منها أنواع مختلفة كل منها مصمم لتحقيق أكبر قدر من التدمير للمواقع... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T17:22+0000

2024-04-08T17:22+0000

2024-04-08T17:22+0000

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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن روسيا بدأت تنظيم عملية الإنتاج الضخم لقنبلة "فاب - 3000" منذ فبراير/ شباط الماضي، وهي القنبلة التي يصل وزنها إلى 3 أطنان، حسبما ذكر الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، الذي أوضح أن قوتها التدميرية تمكنها من اختراق المواقع المحصنة.وتمثل هذه القنبلة جزءا من ترسانة متنوعة للقنابل الجوية الروسية تستعرض "سبوتنيك" بعضا منها:قنبلة "فاب - 5000"صممت روسيا القنبلة التي تحمل اسم "فاب - 5000 إم - 62" لتدمير المنشآت العسكرية للعدو وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى الأهداف خفيفة التدريع والأهداف المكشوفة وقوات المشاة والتحصينات العسكرية الميدانية، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن قطر القنبلة 40 سنتيمترا وطولها 247 سنتيمترا.تزن القنبلة 500 كيلوغرام وقوتها التدميرية تكافئ 300 كيلوغراما من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، ويمكن إطلاقها من ارتفاعات تبدأ من 570 مترا حتى 12 ألف متر، من طائرات تحلق بسرعة تبدأ من 500 (كلم/ ساعة) وتصل إلى 1900 (كلم/ ساعة)."أوداب - 500 بي إم في"صممت روسيا القنبلة الجوية "أوداب - 500 بي إم في" لاستخدامها ضد المنشآت الصناعية للعدو والأهداف خفيفة التحصين وقوات المشاة، إضافة إلى قدرتها على تطهير حقول الألغام المضادة للأفراد والدبابات.وزن القنبلة يصل لـ525 كيلوغراما وقطرها 50 سنتيمترا وطولها 238 سنتيمترا، ويمكن إطلاقها من طائرات تحلق على ارتفاعات تبدأ من 200 متر حتى 12 ألف متر، بسرعة تصل إلى 1500 (كلم/ ساعة).كما يمكن إطلاق قنبلة الوقود الروسية شديدة الانفجار من المروحيات على ارتفاعات تبدأ من 220 مترا حتى 5 آلاف متر، أثناء تحليقها بسرعات تبدأ من 50 (كلم/ ساعة) وتصل إلى 400 (كلم/ ساعة)."أوفذاب - 500"تصنف "أوفذاب - 500" ضمن القنابل المتشظية شديدة الانفجار، إضافة إلى تصنيفها ضمن القنابل الحارقة، المصممة لتدمير الأهداف خفيفة التدريع والأهداف المكشوفة بقوة انفجار حراري ومتشظي في نفس الوقت.يصل وزن القنبلة إلى 500 كيلوغرام وقوتها التدميرية تكافئ 250 كيلوغراما من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، ويصل قطرها لـ45 سنتيمترا وطولها 238.5 سنتيمترا.يمكن إطلاق قنبلة "أوفذاب - 500" من طائرات تحلق على ارتفاعات تبدأ من 900 مترا وتصل إلى 12 ألف متر، أثناء تحليقها بسرعات تبدأ من 550 (كلم/ ساعة) وتصل إلى 1850 (كلم/ ساعة).

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https://sputnikarabic.ae/20240403/مشاهد-للحظة-قيام-قنبلة-فاب-3000-الروسية-بتدمير-هدف-استراتيجي-فيديو-1087644873.html

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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم