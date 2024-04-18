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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240418/الجيش-الروسي-يتقدم-على-جبهة-دونيتسك-ويكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-1088071727.html
الجيش الروسي يتقدم على جبهة دونيتسك ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
الجيش الروسي يتقدم على جبهة دونيتسك ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه جمهورية دونيتسك، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر... 18.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-18T11:34+0000
2024-04-18T11:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزاة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" للقوات الوضع على طول الحافة الأمامية، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات للألوية الآلية 30 و56 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاسيوكوفكا وأوريخوفو فاسيليفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 590 جنديا، ودبابة، و7 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير تركيب مدفعي ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاسيا"، ومدفع من طراز "إم 119" أمريكي، ومحطتي حرب إلكترونية "نوتا" ، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني.وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين مواقعها على الجبهة الأمامية، وشنت هجمات على مجموعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72، ولواء المشاة 58، وألوية الدفاع الإقليمي 128، 102 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوغليدار، أوروغاينا، وفودنيا وستارامايورسكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 140 عسكريًا، و4 سيارات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير وحدة مدفعية ذاتية الدفع عيار 152 من طراز "أي إس-90 بريف هارت" بريطانية الصنع، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يتقدم على جبهة دونيتسك ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة

11:34 GMT 18.04.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 18.04.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة في اتجاه جمهورية دونيتسك، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر جسيمة ضمن نطاق االعملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزاة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، حسنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" للقوات الوضع على طول الحافة الأمامية، وألحقت أضرارا بالنيران بالقوى العاملة والمعدات للألوية الآلية 30 و56 و93 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاسيوكوفكا وأوريخوفو فاسيليفكا وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 590 جنديا، ودبابة، و7 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير تركيب مدفعي ذاتي الدفع عيار 152 ملم من طراز "أكاسيا"، ومدفع من طراز "إم 119" أمريكي، ومحطتي حرب إلكترونية "نوتا" ، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة ميداني.
وتابع البيان: "على اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين مواقعها على الجبهة الأمامية، وشنت هجمات على مجموعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72، ولواء المشاة 58، وألوية الدفاع الإقليمي 128، 102 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة أوغليدار، أوروغاينا، وفودنيا وستارامايورسكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 140 عسكريًا، و4 سيارات، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير وحدة مدفعية ذاتية الدفع عيار 152 من طراز "أي إس-90 بريف هارت" بريطانية الصنع، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.
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